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    Шоу-биз

    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)

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    Анджелина Джоли - Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Анджелина Джоли

    В видео за 43 секунды голливудскую актрису при помощи пластического грима превращают в волшебницу.

    Телекомпания Disney, очевидно, начала активную промокампанию к выходу фильма «Малефисента: Владычица тьмы» – второй части хита о злой волшебнице, которая оказалась не такой уж и злой. На российские экраны лента выйдет 17 октября 2019 года, главную роль в ней, как и в первой части, исполнит актриса Анджелина Джоли.

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    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)
    Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту (видео)

    Самые характерные черты внешности Малефисенты – рога и очень острые, инопланетные скулы. Образ так полюбился фанатам, что рога и плащ стали популярными сувенирами в магазинах Disney. Перед выходом сиквела в прокат создатели решили показать, как визажисты при помощи пластического грима превращают Джоли в персонажа сказок.

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