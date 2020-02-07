Disney требует часть денег, собранных начальной школой на благотворительном показе «Короля льва»



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Школа получила письмо от Disney - с жалобой на нарушение авторских прав и требованием поделиться собранными деньгами Фото: показ «Короля льва» в школе Калифорнии

Рыночная капитализация компании Disney превышает $238 миллиардов

В ноябре в одной из начальных школ Калифорнии прошло благотворительное мероприятие: руководство учебного заведения вместе с родителями учеников устроили вечер для сбора средств на нужды школы. Вход стоил 15 долларов, но тех, у кого не было денег, пускали бесплатно. В программе была пицца, игры на свежем воздухе и показ фильма «Король лев», DVD с которым принес один из родителей малышей.

Теперь же школа получила письмо от Disney - с жалобой на нарушение авторских прав и требованием поделиться собранными деньгами. Американское лицензионное агентство Movie Licensing USA, представляющее интересы студии, сообщило, что школа показала «Короля льва» нелегально, стало быть, должна треть от собранных пожертвований, сумма которых составила 800 долларов.

Отметим, что рыночная капитализация компании Disney превышает 238 миллиардов. Теперь, благодаря бдительным юристам, к этой сумме добавятся еще 250 долларов, а несколько расстроенных семей примкнут к тем, кто называет студию «Корпорацией зла».