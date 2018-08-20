Dj Nana в прозрачном боди показала, как готовится к шоу «Танцы со звездами»



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Dj Nana

Украинская певица и dj Анастасия Кумейко опубликовала в сети забавный видеоролик

Как ранее сообщал Scotch, dj Nana (Анастасия Кумейко) выйдет на паркет шоу «Танцы со звездами». По словам артистки, она давно мечтала принять участие в проекте.

«Участие в «Танцах со звездами» было моей большой мечтой еще в то время, когда я пела в группе А.r.m.i.a. И сейчас, спустя время, когда у меня появилась возможность реализовать себя на паркете, я расцениваю это как вызов самой себе»,- рассказала dj Nana.

Отметим, что до старта проекта остались считанные дни и украинские селебрити усиленно готовятся к первому эфиру. Не стала исключением и Анастасия Кумейко.

Сексапильная красотка показала в сети, что тренируется не только в танцевальном зале, но и дома.

«Мой постоянный партнёр - холодильник», - шутя написала Кумейко.

Публикация от DJ NANA (@anastasia_domination) 17 Авг 2018 в 11:46 PDT

Напомним, что кроме Анастасии, свои хореографические таланты продемонстрируют Слава из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, Павел Зибров и Оксана Марченко.