Дочь Брюса Уиллиса повторила откровенный образ героини «Пятого элемента»



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Таллула Уиллис Фото: instagram.com/buuski/

Девушка решила перевоплотиться в Лилу из фильма «Пятый элемент»

25-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис обожает провокацию и не стесняется обнажить свое тело. Поэтому ей пришелся по дуще откровенный наряд героини Милы Йовович из культовой фантастики. Таллула поделилась кадром, на котором позировала в образе из белых атласных лент, еле прикрывших пикантные места.

Поклонники с восторгом восприняли костюм Таллулы. «Потрясающая идея!!», «Безумие!!! Очень крут! А как папа оценил??», «Лучший наряд на Хэллоуин», «Идеально», «Рисково, но обалденно», - написали фолловеры.

Таллула - младшая дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса. У экс-супругов есть еще две дочери: 29-летняя Румер и 26-летня Скаут. Ранее девушка делилась снимком, на котором позировала полностью обнаженная. У Таллулы были проблемы с наркотической и алкогольной зависимостью, из-за чего родители хотели лишить ее наследства. Она спровоцировала слухи о тайной свадьбе.