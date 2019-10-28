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    Шоу-биз

    Дочь Брюса Уиллиса повторила откровенный образ героини «Пятого элемента»

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    <p>Таллула Уиллис</p> <p>Фото: instagram.com/buuski/</p> - Дочь Брюса Уиллиса повторила откровенный образ героини «Пятого элемента»

    Таллула Уиллис

    Фото: instagram.com/buuski/

    Девушка решила перевоплотиться в Лилу из фильма «Пятый элемент»

    25-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис обожает провокацию и не стесняется обнажить свое тело. Поэтому ей пришелся по дуще откровенный наряд героини Милы Йовович из культовой фантастики. Таллула поделилась кадром, на котором позировала в образе из белых атласных лент, еле прикрывших пикантные места.

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    Дочь Брюса Уиллиса повторила откровенный образ героини «Пятого элемента»
    Дочь Брюса Уиллиса повторила откровенный образ героини «Пятого элемента»
    Дочь Брюса Уиллиса повторила откровенный образ героини «Пятого элемента»
    Дочь Брюса Уиллиса повторила откровенный образ героини «Пятого элемента»
    Дочь Брюса Уиллиса повторила откровенный образ героини «Пятого элемента»
    Дочь Брюса Уиллиса повторила откровенный образ героини «Пятого элемента»
    Дочь Брюса Уиллиса повторила откровенный образ героини «Пятого элемента»
    Фото: instagram.com/buuski/

    Поклонники с восторгом восприняли костюм Таллулы. «Потрясающая идея!!», «Безумие!!! Очень крут! А как папа оценил??», «Лучший наряд на Хэллоуин», «Идеально», «Рисково, но обалденно», - написали фолловеры.

    Таллула - младшая дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса. У экс-супругов есть еще две дочери: 29-летняя Румер и 26-летня Скаут. Ранее девушка делилась снимком, на котором позировала полностью обнаженная. У Таллулы были проблемы с наркотической и алкогольной зависимостью, из-за чего родители хотели лишить ее наследства. Она спровоцировала слухи о тайной свадьбе.

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