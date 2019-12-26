Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса опубликовала жаркое рождественское фото



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«Я – сама как подарок», – подписала соблазнительный кадр Скаут Уиллис

Уютному свитеру или пестрой пижаме брюнетка предпочла кружевной комплект нижнего белья

28-летняя дочь Деми Мур Скаут Уиллис унаследовала от мамы длинные стройные ноги, и при любом удобном случае старается показывать это окружающим. Последним подобным снимком стало домашнее рождественское фото, сделанное у мерцающей елки.

Уютному свитеру или пестрой пижаме брюнетка предпочла кружевной комплект нижнего белья, который дополнила лишь черными классическими лодочками. «Я – сама как подарок», – иронично подписала соблазнительный кадр наследница знаменитой актерской четы. Излишней скромностью Скаут явно не страдает!

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