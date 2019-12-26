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    Шоу-биз

    Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса опубликовала жаркое рождественское фото

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    <p>&laquo;Я &ndash; сама как подарок&raquo;, &ndash; подписала соблазнительный кадр Скаут Уиллис</p> <div></div> - Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса опубликовала жаркое рождественское фото

    «Я – сама как подарок», – подписала соблазнительный кадр Скаут Уиллис

    Уютному свитеру или пестрой пижаме брюнетка предпочла кружевной комплект нижнего белья

    28-летняя дочь Деми Мур Скаут Уиллис унаследовала от мамы длинные стройные ноги, и при любом удобном случае старается показывать это окружающим.  Последним подобным снимком стало домашнее рождественское фото, сделанное у мерцающей елки.

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    Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса опубликовала жаркое рождественское фото
    Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса опубликовала жаркое рождественское фото
    Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса опубликовала жаркое рождественское фото
    Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса опубликовала жаркое рождественское фото
    Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса опубликовала жаркое рождественское фото
    Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса опубликовала жаркое рождественское фото
    Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса опубликовала жаркое рождественское фото

    Уютному свитеру или пестрой пижаме брюнетка предпочла кружевной комплект нижнего белья, который дополнила лишь черными классическими лодочками. «Я – сама как подарок», – иронично подписала соблазнительный кадр наследница знаменитой актерской четы. Излишней скромностью Скаут явно не страдает!

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