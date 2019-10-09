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    Шоу-биз

    Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма

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    Анджелина Джоли - Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма
    Анджелина Джоли

    Актриса вывела в свет Шайло и Захару

    Анджелина Джоли продолжает свой мировой промотур с фильмом «Малефисента: Владычица тьмы». На днях Джоли добралась до Рима, где вышла на красную дорожку с дочерьми: 13-летней Шайло и 14-летней Захарой. Старшая девочка блистала на премьере в вечернем платье с оттенком зеленого и эффектом омбре. Она улыбалась и даже не хотела покидать дорожку.

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    Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма
    Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма
    Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма
    Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма
    Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма
    Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма
    Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма
    Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма

    А вот Шайло, которая уже давно предпочитает выглядеть как мальчик, на этот раз облачилась в куртку-бомбер, черные джинсы и кеды. При этом девочка повела себя странно на публике. Она хоть и улыбалась, но иногда будто скрючивалась от боли. Также дочь Анджелины постоянно держала руку у причинного места. Хоть девочка и старалась вести себя непринужденно, присутствующих напугало ее странное поведение.

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