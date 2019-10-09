Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма



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Анджелина Джоли

Актриса вывела в свет Шайло и Захару

Анджелина Джоли продолжает свой мировой промотур с фильмом «Малефисента: Владычица тьмы». На днях Джоли добралась до Рима, где вышла на красную дорожку с дочерьми: 13-летней Шайло и 14-летней Захарой. Старшая девочка блистала на премьере в вечернем платье с оттенком зеленого и эффектом омбре. Она улыбалась и даже не хотела покидать дорожку.

А вот Шайло, которая уже давно предпочитает выглядеть как мальчик, на этот раз облачилась в куртку-бомбер, черные джинсы и кеды. При этом девочка повела себя странно на публике. Она хоть и улыбалась, но иногда будто скрючивалась от боли. Также дочь Анджелины постоянно держала руку у причинного места. Хоть девочка и старалась вести себя непринужденно, присутствующих напугало ее странное поведение.