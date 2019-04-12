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    Шоу-биз

    Дочь Эминема показала соблазнительные формы в бикини на фоне водопада

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    instagram / hailiescott1 - Дочь Эминема показала соблазнительные формы в бикини на фоне водопада
    instagram / hailiescott1

    Дочь Эминема показала соблазнительные формы в бикини на фоне водопада

    На днях дочь знаменитого рэпера Эминема Хэйли Скотт устроила фотосессию на побережье. Как оказалось, она обладает очень соблазнительной фигурой. В последние дни отпуска Хэйли решила, что ей нужно сделать побольше фото. На этот раз она предстала перед поклонниками в черном мини-бикини.

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    Дочь Эминема показала соблазнительные формы в бикини на фоне водопада
    Дочь Эминема показала соблазнительные формы в бикини на фоне водопада
    Дочь Эминема показала соблазнительные формы в бикини на фоне водопада
    Дочь Эминема показала соблазнительные формы в бикини на фоне водопада
    Дочь Эминема показала соблазнительные формы в бикини на фоне водопада
    Дочь Эминема показала соблазнительные формы в бикини на фоне водопада
    Дочь Эминема показала соблазнительные формы в бикини на фоне водопада
    Дочь Эминема показала соблазнительные формы в бикини на фоне водопада
    instagram / hailiescott1

    На одних кадрах девушка купается в водопаде, а на других гуляет по песчаному берегу. «Я только что узнала, что дома идет снег», - написала наследница рэпера. По всей видимости, ее эта информация огорчила.

    Подписчики Хэйли пришли в восторг от ее новых снимков. Они написали десятки комплиментов, похвалив ее подтянутую фигуру. «Мамочки, как же горяча!» - стало одним из самых популярных комментариев на ее странице. «Ты выглядишь потрясающе! Работа в спортзале дает о себе знать», «Такая прекрасная», «Черт возьми, Эминем, твоя дочь выросла безумно горячей штучкой», - процитировал фанатов девушки британский таблоид The Sun.

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