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    Шоу-биз

    Дочь «лысого из Квартала» прошла в финал Нацотбора детского Евровидения

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    Варвара Кошевая - Дочь «лысого из Квартала» прошла в финал Нацотбора детского Евровидения
    Варвара Кошевая

    Всего в финале оказалось 10 конкурсантов

    Дочь комика из студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара стала финалисткой национального отбора на детское Евровидение.

    Об этом сообщает пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

    Всего в финале 10 конкурсантов.

    В список вошли:

    Валерия Христюк - I will shine (р. Переяслав-Хмельницкий)

    София Иванько - «Коли здається» (Киев)

    Алиса Чиджан - «Новий день» (Харьков)

    Александр Балабанов - Power in You (Киев)

    Полина Писарцова - My friend (Дергачи, Харьковская обл.)

    Александр Зазарашвилы - Moia MA (Оставленные во тьме ...), (г.. Ивано-Франковск)

    Варвара Кошевая - «Диво у розмаїтті» (г.. Киев)

    Мария Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатное, Киевская обл.)

    Ангелина Теренникова - Fly away (Вышгород, Киевская обл.)

    Евангелина Замула - «Малю You» (Киев).

    Девочка уже приобрела популярность на телевидении как суперфиналистка пятого сезона вокального шоу «Голос.Діти» и по съемкам в передачах «Рассмеши комика. Дети» и «Лига смеха».

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    Евровидение дети
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