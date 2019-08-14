Дочь «лысого из Квартала» прошла в финал Нацотбора детского Евровидения
Всего в финале оказалось 10 конкурсантов
Дочь комика из студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара стала финалисткой национального отбора на детское Евровидение.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Всего в финале 10 конкурсантов.
В список вошли:
Валерия Христюк - I will shine (р. Переяслав-Хмельницкий)
София Иванько - «Коли здається» (Киев)
Алиса Чиджан - «Новий день» (Харьков)
Александр Балабанов - Power in You (Киев)
Полина Писарцова - My friend (Дергачи, Харьковская обл.)
Александр Зазарашвилы - Moia MA (Оставленные во тьме ...), (г.. Ивано-Франковск)
Варвара Кошевая - «Диво у розмаїтті» (г.. Киев)
Мария Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатное, Киевская обл.)
Ангелина Теренникова - Fly away (Вышгород, Киевская обл.)
Евангелина Замула - «Малю You» (Киев).
Девочка уже приобрела популярность на телевидении как суперфиналистка пятого сезона вокального шоу «Голос.Діти» и по съемкам в передачах «Рассмеши комика. Дети» и «Лига смеха».