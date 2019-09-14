Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)



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Лурдес и Мадонна

Пользователей сети удивила фотография Лурдес Леон с модного показа

Старшая дочь Мадонны, Лурдес Леон, успешно пробует силы в модельном бизнесе. Недавно она побывала на презентации коллекции Proenza Schouler в Нью-Йорке. Девушка сидела в первом ряду и, конечно же, попала в объективы камер фотографов. Пользователи Twitter отметили схожесть дочери поп-королевы с Леди Гагой.

«Дочь Мадонны выглядит как молодая Леди Гага», «Лурдес Леон и Леди Гага. Или это один и тот же человек?», «Лурдес и Леди Гага выглядят как близнецы. Посмотрите, как похожи, когда обе были блондинками. Близнецы, буквально близнецы», «Если кто-нибудь возьмется снимать биографию Леди Гаги, дочь Мадонны может в ней сыграть». – пишут фанаты и сравнивают фотографии звезд.

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