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    Шоу-биз

    Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)

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    Лурдес и Мадонна - Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)
    Лурдес и Мадонна

    Пользователей сети удивила фотография Лурдес Леон с модного показа

    Старшая дочь Мадонны, Лурдес Леон, успешно пробует силы в модельном бизнесе. Недавно она побывала на презентации коллекции Proenza Schouler в Нью-Йорке. Девушка сидела в первом ряду и, конечно же, попала в объективы камер фотографов. Пользователи Twitter отметили схожесть дочери поп-королевы с Леди Гагой. 

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    Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)
    Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)
    Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)
    Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)
    Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)
    Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)
    Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)
    Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)
    Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)
    Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)
    Дочь Мадонны выросла точной копией молодой Леди Гаги (фото)

    «Дочь Мадонны выглядит как молодая Леди Гага», «Лурдес Леон и Леди Гага. Или это один и тот же человек?», «Лурдес и Леди Гага выглядят как близнецы. Посмотрите, как похожи, когда обе были блондинками. Близнецы, буквально близнецы», «Если кто-нибудь возьмется снимать биографию Леди Гаги, дочь Мадонны может в ней сыграть». – пишут фанаты и сравнивают фотографии звезд.

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