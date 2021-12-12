Дочь Майкла Джексона выставила домашнее голое фото

Певица Пэрис Джексон поделилась весьма откровенным снимком в Инстаграм

Дочь умершего поп-короля Майкла Джексона, 23-летняя американская певица и актриса Пэрис Джексон поделилась со своими подписчиками в соцсети снимком, на котором позирует совершенно обнаженной. Но это не съемка для журнала, скорее – фото для домашнего архива. Как известно, Пэрис время от времени с подругами проводит специальные ритуалы в полночь. Судя по всему, это был один из них. «Купаясь в любви, чистоте и сестринстве», – подписала кадры Пэрис. Снимок собрал более 300 тысяч лайков.

Пэрис время от времени с подругами проводит специальные ритуалы в полночь. Фото: instagram.com/parisjackson

Ранее мы рассказывали, что Ники Минаж полностью обнажилась на фото в честь своего 39-летия. Откровенные фото певица выставила в своем Instagram. «Поздравьте плохиша с днем рождения», – подписала кадры Ники. Ее посты собрали больше пяти миллионов лайков, а в комментариях подписчики написали десятки тысяч поздравлений.