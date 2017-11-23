Дочь Михаэля Шумахера посвятила отцу трогательный пост в соцсети
- Вчора, 11:01
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Розсилка
Легендарный гонщик и чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в коме уже на протяжении четырех лет.
Гонщик получил травму головы, упав во время спуска на горных лыжах. Медики постоянно находятся рядом с Шумахером, но пока его состояние не улучшается.
Дочь Михаэля Джина не теряет надежды на то, что ее отец придет в себя. В Instagram она посвятила ему трогательный пост: «Есть только одно счастье в этой жизни — любить и быть любимыми». Публикацию девушка дополнила хэштегом: #ПродолжайБороться.
Отметим, что по сообщениям западных СМИ, семья легендарного гонщика «Формулы 1» потратила на лечение спортсмена более $16 миллионов и уже продала дом в Норвегии и личный самолет.
Также в ноябре был выставлена на торги аукционным домом RM Sotheby's знаменитая Ferrari F2001 Михаэля Шумахера.
Интерес к лоту оказался настолько огромным, что машина была продана за рекордную сумму – 7,5 млн долларов.