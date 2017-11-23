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    Дочь Михаэля Шумахера посвятила отцу трогательный пост в соцсети

    Легендарный гонщик и чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в коме уже на протяжении четырех лет.
    Гонщик получил травму головы, упав во время спуска на горных лыжах. Медики постоянно находятся рядом с Шумахером, но пока его состояние не улучшается. Дочь Михаэля Джина не теряет надежды на то, что ее отец придет в себя. В Instagram она посвятила ему трогательный пост: «Есть только одно счастье в этой
    • Вчора, 11:01
    • Розсилка

    Легендарный гонщик и чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в коме уже на протяжении четырех лет.

    Гонщик получил травму головы, упав во время спуска на горных лыжах. Медики постоянно находятся рядом с Шумахером, но пока его состояние не улучшается.

    Дочь Михаэля Джина не теряет надежды на то, что ее отец придет в себя. В Instagram она посвятила ему трогательный пост: «Есть только одно счастье в этой жизни — любить и быть любимыми». Публикацию девушка дополнила хэштегом: #ПродолжайБороться.

    Power is the most persuasive rhetoric #keepfighting #woodybesthorse #loveforeveryone

    Публикация от Gina Schumacher Offical (@gina_schumacher)

    Отметим, что по сообщениям западных СМИ, семья легендарного гонщика «Формулы 1» потратила на лечение спортсмена более $16 миллионов и уже продала дом в Норвегии и личный самолет.

    Также в ноябре был выставлена на торги аукционным домом RM Sotheby's знаменитая Ferrari F2001 Михаэля Шумахера.

    Интерес к лоту оказался настолько огромным, что машина была продана за рекордную сумму – 7,5 млн долларов.

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