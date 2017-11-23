Дочь Михаэля Шумахера посвятила отцу трогательный пост в соцсети

Легендарный гонщик и чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в коме уже на протяжении четырех лет.

Гонщик получил травму головы, упав во время спуска на горных лыжах. Медики постоянно находятся рядом с Шумахером, но пока его состояние не улучшается. Дочь Михаэля Джина не теряет надежды на то, что ее отец придет в себя. В Instagram она посвятила ему трогательный пост: «Есть только одно счастье в этой



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Легендарный гонщик и чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в коме уже на протяжении четырех лет.

Гонщик получил травму головы, упав во время спуска на горных лыжах. Медики постоянно находятся рядом с Шумахером, но пока его состояние не улучшается.

Дочь Михаэля Джина не теряет надежды на то, что ее отец придет в себя. В Instagram она посвятила ему трогательный пост: «Есть только одно счастье в этой жизни — любить и быть любимыми». Публикацию девушка дополнила хэштегом: #ПродолжайБороться.

Power is the most persuasive rhetoric #keepfighting #woodybesthorse #loveforeveryone Публикация от Gina Schumacher Offical (@gina_schumacher) Ноя 23 2017 в 9:39 PST

Отметим, что по сообщениям западных СМИ, семья легендарного гонщика «Формулы 1» потратила на лечение спортсмена более $16 миллионов и уже продала дом в Норвегии и личный самолет.

Также в ноябре был выставлена на торги аукционным домом RM Sotheby's знаменитая Ferrari F2001 Михаэля Шумахера.

Интерес к лоту оказался настолько огромным, что машина была продана за рекордную сумму – 7,5 млн долларов.