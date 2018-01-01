Дочь Обамы сходила на свидание

Малия Обама встречается с второкурсником

В ноябре прошлого года СМИ узнали, что старшая дочь 44-го президента США Барака Обама встречается со второкурсником Гарвардского университета, британцем Рори Фаркуарсоном. Впервые пару застукали за поцелуями во время студенческого футбольного матча. А на прошлых выходных папарацци удалось сделать пару кадров во время свидания Малии



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Малия Обама встречается с второкурсником

В ноябре прошлого года СМИ узнали, что старшая дочь 44-го президента США Барака Обама встречается со второкурсником Гарвардского университета, британцем Рори Фаркуарсоном.

Впервые пару застукали за поцелуями во время студенческого футбольного матча. А на прошлых выходных папарацци удалось сделать пару кадров во время свидания Малии и Рори. Они мило беседовали и смеялись. Парень не сводил глаз с возлюбленной. Правда, пользователей соцсетей смутило то, что он во время встречи курил, пишет журнал Elle

Как известно, Рори окончил одну из престижнейших школ Британии — Рагби в графстве Уорикшир. Его отец занимается инвестиционным менеджментом. А его кузен Эндрю на протяжение 10 лет был помощником королевы Елизаветы II. Именно он убедил Елизавету в целях экономии перестать закупать рождественские пудинги в магазинах Harrods или Fortnum & Mason, а отдать предпочтение магазину Tesco.

Елизавета II наградила Эндрю за верную службе Фаркуарсона рыцарским Королевским Викторианским орденом. В 2006 году Эндрю перешел на работу к принцу Чарльзу в Кларенс-хаусе. А сейчас он занимает должность главного распорядителя хозяйством в замке Алнвик, где проходили съемки «Гарри Поттера».







