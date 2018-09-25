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    Шоу-биз

    Дочь Оли Поляковой впервые украсила обложку журнала

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    Дочь Оли Поляковой впервые украсила обложку журнала

    Уверенно идет по стопам матери

    Маша Полякова, 13-летняя дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, уже достаточно известная медийная личность. Она частый герой маминых публикаций в Instagram и даже успела засветиться в нескольких телешоу.

    Теперь Маша стала девушкой с обложки настоящего модного подросткового журнала «Юная леди». Правда, до эпатажных образов ее мамы еще далеко, но все еще впереди. О радостном событии сообщила Оля Полякова у себя в Instagram. «Моя гордость, моя @mashapolyakova стала главной героиней октябрьского номера журнала для девочек «Юная леди». Поздравляю тебя с первой «личной» обложкой! Поддерживаю твои стремления и радуюсь твоим успехам, ты красавица. Ищите в продаже!», - сообщила счастливая мама.

     

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    Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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