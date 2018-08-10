Dolce Gabbana представили сумку, с которой можно плавать



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для тех, кто собирается в отпуск в начале осени, у нас есть отличная новость

Dolce & Gabbana выпустили коллекцию сумок Sicily, созданную из каучука.

Новинка из пластика представлена в розовом, сиреневом, зеленом, красном, сером, черном и других цветах. При этом съемный плечевой ремень, как и в оригинальной версии, выполнен из кожи. Также у сумки есть две короткие ручки.

Ну и главным достоинством новинки является то, что с ней можно плавать.

Джерело: graziamagazine.ru