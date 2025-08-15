Головна Країна Суспільство
Їздять за порадами. Ющенко розказав про контакти з командою Зеленського

Олена Зварич
glavcom.ua
Олена Зварич
Їздять за порадами. Ющенко розказав про контакти з командою Зеленського
Віктор Ющенко на зустрічі з журналістами в Нових Безрадичах
Експрезидент не конкретизував, хто саме з влади приїздить до нього консультуватися в Нові Безрадичі

«Представники влади до мене приїздять», – коротко відповів третій президент України Віктор Ющенко на запитання журналістів про те, чи має він контакти з нинішнім урядом та командою Володимира Зеленського. Водночас Ющенко не конкретизував, хто саме приїздить, консультує він представників влади з економічних чи інших питань. 

Нагадаємо, що під час зустрічі з журналістами, що відбулася в мистецькому комплексі «Код нації» у Нових Безрадичах (комплекс розташований неподалік будинку Ющенка), третій президент України прокоментував зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.

«Путін святкує найбільшу свою за останні 25 років перемогу. Бо коли він, почавши війну, «зайшов за лінію», йому ніхто не повинен подавати руки, не сідати з ним за стіл (переговорів – «Главком»)», – вважає Віктор Ющенко.

На його думку, «жоден політик – ні український, ні зарубіжний – не має права поступатися суверенними територіями України: «Стосовно порядку денного, який, як очікується, розглядатиметься кримінальним злочинцем Путіним і президентом великої країни Америки, то (…) це суверенна українська земля, і ні в кого немає мандата сказати: ну ви знаєте, якщо обставини такі, то ми готові п’ять територій (областей – «Главком») віддати».

