На Черкащині з'явився пам'ятник на честь Мацієвського: відкривали мама героя та Ющенко (фото)

«Символ незламності»: на Черкащині відкрито пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському

У селі Водяники, що на Черкащині, відбулося урочисте відкриття меморіального комплексу «Символ незламності». Центральною фігурою комплексу став пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському, який був розстріляний російськими військовими за вигук «Слава Україні!». На церемонії відкриття були присутні мама загиблого героя Параска Демчук, родини інших полеглих військовослужбовців, а також представники органів влади, серед яких колишній президент України Віктор Ющенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Віктора Ющенко.

Як підкреслив колишній президент України, ім’я цього воїна стало символом незламності українського духу.

фото: Віктор Ющенко

«Його останні слова – «Слава Україні!» – пролунали як клятва, як заповіт, як нагадування кожному з нас, що свобода і гідність – найцінніші речі. Я схиляю голову перед його матір’ю, пані Парасковією. В її серці – не лише невимовний біль, а й гордість за сина, який став обличчям української свободи та честі. Дякую Вам, шановна пані, за сина України», – зазначив Віктор Ющенко.

Мама Олександра Мацієвського, пані Параска, подякувала за встановлення пам’ятника та пригадала слова сина, який ще на початку повномасштабного вторгнення сказав їй: «Мамо, ти ще будеш мною пишатися». Звертаючись до сина, вона сказала: «Сину, я пишаюся тобою».

фото: Віктор Ющенко

Урочистість була організована для того, щоб вшанувати пам'ять не лише Олександра Мацієвського, а й усіх полеглих героїв. За словами Віктора Ющенка, це важливий крок для створення «живої пам'яті», яка об’єднує покоління, надихає і навчає.

Як відомо, Олександр Мацієвський був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області. Він став відомим на весь світ після того, як відео з його стратою потрапило в мережу. Беззбройного українського полоненого розстріляли після того, як він, дивлячись в обличчя ворогу, виголосив свій останній заклик.

Нагадаємо, 30 грудня 2022 року російські війська розстріляли українського військового Олександра Мацієвського. Його стратили після слів «Слава Україні!».