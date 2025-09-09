iPhone 17 Pro зможе працювати майже два дні на одному заряді: все, що відомо про новинки від Apple

Apple представила нову лінійку iPhone 17 з оновленим дизайном і потужними процесорами

Компанія Apple офіційно представила нове покоління своїх смартфонів – iPhone 17. Лінійка включає чотири моделі: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Пристрої отримали оновлений дизайн, покращені камери та значні поліпшення в продуктивності, передає «Главком».

iPhone 17: характеристики

Базова модель оснащена новим 3-нм чіпом A19 Apple Silicon. Цей процесор має 6-ядерний CPU і 5-ядерний GPU, що робить пристрій найенергоефективнішим iPhone на сьогодні. Батарея забезпечує до 8 годин відтворення відео, а 10-хвилинна зарядка дає змогу переглядати відео протягом 8 годин.

iPhone 17 доступний у п'яти кольорах, а його сховище починається з 256 ГБ. Корпус став міцнішим, а захист екрана Ceramic Shield 2 робить його втричі стійкішим до подряпин.

iPhone 17 Air: найтонший смартфон

Новий iPhone Air став найтоншим смартфоном Apple за всю історію, маючи товщину всього 5,6 мм. Пристрій отримав 6,5-дюймовий ProMotion дисплей з частотою оновлення до 120 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт. Корпус виготовлено з титану.

Смартфон оснащений модемом C1X, що працює вдвічі швидше, і підтримує лише eSIM. Це дозволило збільшити місце для батареї, яка забезпечує автономність на весь день і до 40 годин відео з MagSafe. Камери отримали систему Fusion з чотирма фокусними відстанями. Фронтальна камера Center Stage може утримувати користувача в кадрі та підтримує одночасний запис з передньої і задньої камер.

iPhone 17 Pro

Моделі iPhone 17 Pro та Pro Max отримали алюмінієвий корпус з новою системою відведення тепла. Заднє скло захищене Ceramic Shield і стало вчетверо стійкішим до тріщин.

Камери тепер включають три 48-МП Fusion сенсори та 18-МП фронтальну камеру з Center Stage. Моделі Pro підтримують професійні функції зйомки, зокрема ProRes RAW та Dolby Vision HDR, і мають цифровий зум до 40x. iPhone 17 Pro Max має рекордний час автономної роботи – до 39 годин відтворення відео.

Ціни

Ціни на нові моделі в США:

iPhone 17 – від $799;

iPhone Air – від $999;

iPhone 17 Pro – від $1 099;

iPhone 17 Pro Max – від $1 199 (доступна версія з 2 ТБ пам'яті).

Продажі стартують 19 вересня. В Україні деякі онлайн-магазини вже відкрили передзамовлення, а надходження пристроїв очікується до кінця жовтня.

Ціни на нові iPhone в українських магазинах:

iPhone 17 Pro Max – від 71 000 до 83 000 гривень;

iPhone 17 Pro – до 76 000 гривень;

iPhone Air – до 71 000 гривень;

iPhone 17 – від 47 000 до 59 000 гривень.

Нагадаємо, компанія Apple представила нові Apple Watch і AirPods 3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію презентації.

Apple Watch Series 11:

Вбудований 5G-модем;

Найтонші Apple Watch з дуже міцним склом;

Годинники вміють визначати тиск;

Функціонує до доби на одному заряді.

Як повідомлялося, згідно з новим аналітичним звітом від JPMorgan, існує велика ймовірність, що майбутня лінійка смартфонів iPhone 17 не зазнає суттєвого зростання цін, що йде врозріз із загальними ринковими очікуваннями. Прогнози свідчать, що ціни на більшість нових моделей залишаться на колишньому рівні або зростуть незначно.