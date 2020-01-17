Дорофеева порадовала мужчин фото топлес



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Продюсер Потап подшутил над певицей в комментариях

Певица опубликовала довольно откровенное фото

Популярная украинская певица, участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева произвела настоящий фурор откровенным снимком. На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала фото, сделанное во время отдыха. На снимке артистка позирует на шезлонге топлес в одних плавках, прикрывая обнаженную грудь книгой.

«НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» - отметила Дорофеева название книги под фото.

«Ты бы еще вся голая разделась, скоро в порнухе надо сниматься будет, чему вы учите детей ,а Дантесу нравиться что его жена п.....ка ? (Певичка)» - написал под снимком Потап.