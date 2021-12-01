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    Дорофеева призналась, изменились ли её гонорары

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    Дорофеева призналась, изменились ли её гонорары
    Фото из открытых источников

    Надя Дорофеева рассказала, изменился ли её доход с началом сольной карьеры

    Украинская певица Надя Дорофеева поделилась, изменились ли её заработки в сольном плаванье. После того как известная украинская группа – «Время и Стекло» распались, Надежда Дорофеева сообщила о том, что начинает сольную карьеру под псевдонимом Dorofeeva.

    В одном из интервью в программе «Світське життя», певица поделилась, что в сольной карьере Надежда начала зарабатывать намного больше, так как не делит гонорар с партнёром по работе. И поэтому девушка начала позволять себе делать дорогие покупки.

    Напомним, что недавно Надя Дорофеева призналась, что вначале своей карьеры она боялась своего продюсера, а именно Ирину Горовую. Со слов Надя Дорофеевой она решилась на переезд с Москвы в Киев после знакомства с Алексеем Потапенко. С Ириной Горовой Надя познакомилась впервые уже по приезду в Киев.

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    Теги: Киев Надя Дорофеева певица
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    Дорофеева призналась, изменились ли её гонорары