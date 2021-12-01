Дорофеева призналась, изменились ли её гонорары

Надя Дорофеева рассказала, изменился ли её доход с началом сольной карьеры

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась, изменились ли её заработки в сольном плаванье. После того как известная украинская группа – «Время и Стекло» распались, Надежда Дорофеева сообщила о том, что начинает сольную карьеру под псевдонимом Dorofeeva.

В одном из интервью в программе «Світське життя», певица поделилась, что в сольной карьере Надежда начала зарабатывать намного больше, так как не делит гонорар с партнёром по работе. И поэтому девушка начала позволять себе делать дорогие покупки.

Напомним, что недавно Надя Дорофеева призналась, что вначале своей карьеры она боялась своего продюсера, а именно Ирину Горовую. Со слов Надя Дорофеевой она решилась на переезд с Москвы в Киев после знакомства с Алексеем Потапенко. С Ириной Горовой Надя познакомилась впервые уже по приезду в Киев.