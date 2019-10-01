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    Шоу-биз

    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу

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    <p>Надя Дорофеева</p> <p>instagram.com/nadyadorofeeva/</p> - Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу

    Надя Дорофеева

    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Певица взбудоражила Сеть провокационным фото

    Участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева в очередной раз порадовала фанатов довольно откровенным снимком. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует в неоново-синих ботфортах и куртке в тон, одетой на полуобнаженное тело.

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    на весь екран згорнути
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу
    Дорофеева в трусах и ботфортах приняла соблазнительную позу

    «I'm blue da ba dee da ba daa», - подписала фото звезда словами из известной песни группы Eiffel 65.

    Снимок, на котором Надя демонстрирует длинные ноги, вызвал бурную реакцию среди ее подписчиков и коллег по сцене.

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    Надя Дорофеева
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