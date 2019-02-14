Два обладателя «Грэмми»: Карди Би вернулась в соцсети после деактивации своего аккаунта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карди Би

Рэп-исполнительница ушла из Instagram из-за критических замечаний, что она не достойна премии «Грэмми»

После того, как американская рэперша Карди Би стала предметом жесткой критики хейтеров, которые сочли, что певице несправедливо досталась премия «Грэмми» в номинации лучший рэп-альбом, звезда деактивировала свой аккаунт. Однако надолго рэп-исполнительницу не хватило. Уже спустя два дня она снова вернулась на просторы соцсети, да не просто, а с важным известием.

26-летняя исполнительница анонсировала, что на этой неделе собирается представить новый сингл, который записала совместно со своим коллегой по цеху Бруно Марсом.

«Окей, я вернулась из изгнания, чтобы объявить, что у меня есть абсолютно новая песня, записанная совместно с Бруно Марсом и релиз которой состоится в ночью пятницу», - написала она в комментарии к фото, где запечатлена со своим коллегой.

Кроме этого, свою подпись она сопроводила хэштегом «два обладателя «Грэмми», в пику тем, кто высказывал в ее адрес нелицеприятные вещи.



