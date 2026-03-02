Головна Скотч Шоу-біз
Пісня шістьма мовами. Стала відома заявка Литви на Євробаченні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Lion Ceccah виконуватиме свою пісню англійською, литовською, італійською, іспанською, французькою і німецькою
фото: Eurovision World

Перемогу в Eurovizija.Lt 2026 здобув виконавець, який минулоріч зупинився за крок від Євробачення

Lion Ceccah з піснею Sólo quiero más («Я лише хочу більшого») представить Литву на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком»

Eurovizija.LT 2026

Литва обирала свого представника на Євробаченні за допомогою національного відбору Eurovizija.LT, який замінив Pabandom iš naujo у 2024 році. Згідно з форматом, протягом шести тижнів відбулися п'ять попередніх раундів, а також фінал, куди потрапили по два найкращих та один переможець вайлдкарду серед третіх місць.

Парадоксально, але майбутня трійка змагалася між собою у четвертому попередньому раунді. Тоді першим став SHWR з піснею Contact, другим – Lion Ceccah з Sólo quiero más, а третьою – Nøra Blu з Hold My Own. Саме остання отримала путівку до фіналу як найкраще третє місце з попередніх, зібравши 13 тисяч голосів. 

У фіналі ж судді знову віддали перевагу SHWR, але тепер вони поставили Lion Ceccah не на третє місце, як це було два тижні тому, а на друге. Епатажний виконавець зібрав одразу 38 тисяч голосів від глядачів, що є одним з найбільших показників в історії нацвідбору країни. Це і дозволило йому зрівнятися з конкурентом та обійти його за рівної кількості балів, де перевага надається глядачам. Таким чином, від Литви поїде заявка, виконана шістьма мовами – англійською, литовською, італійською, іспанською, французькою і німецькою. 

П'ятірка найкращих відбору виглядає так:

  1. Lion Ceccah – Sólo quiero más 22 бали
  2. SHWR – Contact 22 бали
  3. Nøra Blu – Hold My Own 14 балів
  4. Black Biceps – Let Me Cook 12 балів
  5. Vilnius Voices – Grįšim 12 балів

Виступ представника Литви на Євробаченні-2026: Lion Ceccah – Sólo quiero más («Я лише хочу більшого»)

Lion Ceccah – сценічний псевдонім литовського співака та автора пісень Томаса Аленчікаса. Він уже давно відомий у Литві як артист, що розширює межі популярної музики: поєднує елементи опери-техно, індастріалу та попу і прагне змінити звучання національної сцени зі своїм власним баченням. У 2025 році артист узяв участь у литовському національному відборі на Євробачення, де з піснею Drobė став другим. 

Його пісня Sólo quiero más означає іспанською «Я лише хочу більше». Трек відображає тему прагнення, бажання рости, не зупинятися на досягнутому і боротися за те, чого ти справді хочеш. У ній звучить ідея, що прагнення до більшого – не про жадібність, а про бажання розвиватися та виходити за межі власних обмежень. Lion Ceccah планує деякі зміни у виконанні та подачі для великої сцени Євробачення, працюючи над тим, щоб максимізувати ефект від виступу.

Нагадаємо, що визначився представник Австрії на домашньому Євробаченні. 19-річний співак Cosmó підкорив публіку своїм танцювальним треком Tanzschein

До слова, Греція зробила вибір пісні для Євробачення. Тріумфатором вечора Sing For Greece 2026 став Akylas, який здобув переконливу перемогу з піснею Ferto. Артист отримав максимальні бали від усіх трьох складових голосування – грецьких журі, міжнародних експертів і глядачів. 

