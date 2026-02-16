Майже тезки Leleka. Визначилася заявка Хорватії на Євробаченні

Хорватію представить заявка на рідній мові

Lelek з піснею Andromeda («Андромеда») представить Хорватію на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком».

Результати Dora 2026

У відборі Хорватії на Євробачення-2026 взяли участь 16 виконавців, які пройшли через два півфінали 12 і 13 лютого. Переможця визначали за змішаною системою голосування: 50% становили голоси глядачів, 25% – оцінки хорватських журі з міст Загреб, Спліт, Рієка та Осієк, а ще 25% – міжнародних журі з Сан-Марино, Люксембург, Норвегія та Велика Британія. За підсумками голосування перемогу здобув етно-гурт Lelek з піснею Andromeda, які і представить країну на Євробаченні-2026 у Відні. Символічно, що назва колективу співзвучна з псевдонімом української представниці на конкурсі Leleka.

П'ятірка найкращих конкурсу виглядає так:

Lelek – Andromeda 173 бали Cold Snap – Mucho Macho 108 балів Stela Rade – Nema te 93 бали ToMa – Ledina 71 бал Devin – Over Me 61 бал

Виступ представниць Хорватії на Євробаченні-2026: Lelek – Andromeda («Андромеда»)

Lelek – не новачки для хорватської сцени та глядачів Dora. Колектив уже брав участь у національному відборі раніше, залишивши по собі враження гурту з чіткою естетикою та нестандартним підходом до поп-музики. Їхній попередній прихід запам’ятався атмосферністю й акцентом на етнічних мотивах, тож повернення виглядає не спробою «засвітитися», а логічним продовженням творчого шляху – уже з більш сформованим звучанням і впевненішою подачею.

Andromeda розвиває цю лінію. Назва одразу задає космічний вектор, і композиція справді звучить так, ніби балансує між земним фольклорним корінням і холодною електронною безмежністю. Початок мінімалістичний, а куплети витримані й майже медитативні, із делікатною вокальною подачею, що підкреслює текстову образність. Натомість приспів розкривається ширше – з потужнішим бітом і багатошаровими гармоніями, які створюють ефект піднесення. А момент, коли співається назва пісні, Andromeda, логічно завершує композицію.

Нагадаємо, що Латвія зробила свій вибір заявки на конкурс у Відні. Країну представить Atvara з піснею Ēnā («У тіні»).

До слова, Данія обрала свого представника на Євробачення. Søren Torpegaard Lund з піснею Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому») виступить в австрійському Відні