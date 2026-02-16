Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Майже тезки Leleka. Визначилася заявка Хорватії на Євробаченні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Хорватію вдруге в історії представить жіночий колектив
фото: Eurovision World

Хорватію представить заявка на рідній мові

Lelek з піснею Andromeda («Андромеда») представить Хорватію на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком»

Результати Dora 2026

У відборі Хорватії на Євробачення-2026 взяли участь 16 виконавців, які пройшли через два півфінали 12 і 13 лютого. Переможця визначали за змішаною системою голосування: 50% становили голоси глядачів, 25% – оцінки хорватських журі з міст Загреб, Спліт, Рієка та Осієк, а ще 25% – міжнародних журі з Сан-Марино, Люксембург, Норвегія та Велика Британія. За підсумками голосування перемогу здобув етно-гурт Lelek з піснею Andromeda, які і представить країну на Євробаченні-2026 у Відні. Символічно, що назва колективу співзвучна з псевдонімом української представниці на конкурсі Leleka. 

П'ятірка найкращих конкурсу виглядає так:

  1. Lelek – Andromeda 173 бали
  2. Cold Snap – Mucho Macho 108 балів
  3. Stela Rade – Nema te 93 бали
  4. ToMa – Ledina 71 бал
  5. Devin – Over Me 61 бал

Виступ представниць Хорватії на Євробаченні-2026: Lelek – Andromeda («Андромеда»)

Lelek – не новачки для хорватської сцени та глядачів Dora. Колектив уже брав участь у національному відборі раніше, залишивши по собі враження гурту з чіткою естетикою та нестандартним підходом до поп-музики. Їхній попередній прихід запам’ятався атмосферністю й акцентом на етнічних мотивах, тож повернення виглядає не спробою «засвітитися», а логічним продовженням творчого шляху – уже з більш сформованим звучанням і впевненішою подачею.

Andromeda розвиває цю лінію. Назва одразу задає космічний вектор, і композиція справді звучить так, ніби балансує між земним фольклорним корінням і холодною електронною безмежністю. Початок мінімалістичний, а куплети витримані й майже медитативні, із делікатною вокальною подачею, що підкреслює текстову образність. Натомість приспів розкривається ширше – з потужнішим бітом і багатошаровими гармоніями, які створюють ефект піднесення. А момент, коли співається назва пісні, Andromeda, логічно завершує композицію. 

Нагадаємо, що Латвія зробила свій вибір заявки на конкурс у Відні. Країну представить Atvara з піснею Ēnā («У тіні»). 

До слова, Данія обрала свого представника на Євробачення. Søren Torpegaard Lund з піснею Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому») виступить в австрійському Відні

Теги: Хорватія Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Cуспільне» показало проєкт сцени для фіналу нацвідбору на Євробачення
Євробачення 2026: організатори Нацвідбору показали макет майбутньої сцени (фото)
21 сiчня, 09:56
Мальта наразі входить до чільної п'ятнадцятки перших ставок букмекерів на перемогу в конкурсі
Сьогодні вночі Мальта обере свого представника на Євробаченні
17 сiчня, 20:35
Молдова досить часто відправляє заявки, які збирають високі бали від телеглядачів
Сьогодні відбір Молдови на «Євробачення-2026». Три фаворити конкурсу та гість з України
17 сiчня, 14:40
Люксембург був однією з найуспішнішою країн на Євробаченні у 20 столітті
Росіянка у фаворитах. Люксембург незабаром обере свого представника на Євробаченні
24 сiчня, 20:05
Два роки тому палестинець Башар Мурад був головним фаворитом відбору Ісландії, але сенсаційно поступився у суперфіналі конкурсу
Італія вимагає допустити Палестину на Євробачення
30 сiчня, 15:22
Руслана розсекретила свою фаворитку, чим порушила правила нацвідбору
Руслана порушила правила під час нацвідбору Євробачення
7 лютого, 22:01
Вікторія Лелека – українська співачка, аранжувальниця й кінокомпозиторка, яка представлятиме Україну на «Євробаченні 2026» з піснею «Ridnym»
«Люди, ви здуріли». Відома мовознавиця відреагувала на хейт представниці України на «Євробаченні»
9 лютого, 13:42
Користувачі Threads звернули увагу на незвичний стиль зйомки виступу Leléka
Оператор переможниці Нацвідбору відповів на закиди про «п'яну» зйомку виступу
8 лютого, 16:48
Естонію вперше на Євробаченні представить жіночий гурт
Визначилася заявка Естонії на Євробаченні
14 лютого, 23:32

Шоу-біз

Новий Käärijä? Греція зробила вибір пісні для Євробачення
Новий Käärijä? Греція зробила вибір пісні для Євробачення
Майже тезки Leleka. Визначилася заявка Хорватії на Євробаченні
Майже тезки Leleka. Визначилася заявка Хорватії на Євробаченні
Львівські лікарі врятували дружину народного артиста Юрія Рибчинського (фото)
Львівські лікарі врятували дружину народного артиста Юрія Рибчинського (фото)
Екснаречений співака Melovin поскаржився на погрози
Екснаречений співака Melovin поскаржився на погрози
Римма Зюбіна поділилася щемливим дописом в день річниці смерті матері
Римма Зюбіна поділилася щемливим дописом в день річниці смерті матері
Померла народна артистка України Людмила Юрченко
Померла народна артистка України Людмила Юрченко

Новини

Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Сьогодні, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Сьогодні, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Сьогодні, 17:46
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму
Сьогодні, 16:54
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua