Українка проти зірок Євробачення: хто представить Естонію на Євробаченні?

Естонський нацвідбір відкриє насичену програму євробаченського вікенду

14 лютого одразу три країни оберуть свого представника на Євробаченні-2026: першою свій вибір зробить Естонія. Про це повідомляє «Главком».

Естонія стабільно бере участь у конкурсі з 1993 року. Єдиним винятком став 1995-й, і причина відмови була незвичною: згідно з правилами Європейської мовної спілки, країни з найгіршими результатами у 90-х були відсторонені від участі наступного року. Оскільки у 1994 році виступ зібрав лише два бали, країна була змушена пропустити рік.

Профіль Естонії на конкурсі Кількість виступів: 30 Дебют країни: 1993 рік (Janika Sillamaa – Muretut meelt ja südametuld, непрохід до фіналу) Найкращий результат: перше місце (Tanel Padar, Dave Benton & 2XL – Everybody, 2001 рік) Минулорічний результат: третє місце (Tommy Cash – Espresso macchiato)

Деталі естонського відбору на Євробачення

Естонія, починаючи з 2018 року, суттєво додала в результатах. Країна лише одного разу не потрапляла до фіналу (у 2021 році), а за цей період вона тричі фінішувала у десятці найсильніших з трьома різними жанрами пісень (оперою від Еліни Нечаєвої у 2018 році, павербаладою від Аліки Мілової у 2023 році та жартівливою італійською піснею-алюзією у 2025-му).

Традиційним способом відбору представника на Євробачення від країни є національний відбір під назвою Eesti Laul. До 2009 року він носив назву Eurolaul, але потім був перейменований. Упродовж років естонці намагалися знайти свій оптимальний формат: вони використовували і півфінали, і онлайн-голосування за фіналіста. Цього ж року організатори вирішили провести лише фінал конкурсу з одразу сформованим списком фіналістів.

Однією з таких фіналісток стала українка Уляна Ольгина, з якою «Главком» ексклюзивно поспілкувався перед початком національного відбору. Вона вестиме боротьбу з чотирма учасниками Євробачень минулих років (Vanilla Ninja (Швейцарія, Євробачення-2005), Getter Jaani (Естонія, Євробачення-2011), Stig Rästa (Естонія, Євробачення-2015) та Victor Crone (Естонія, Євробачення-2019). Окрім них, вона боротиметься з рокером Олівером Мазурчаком, більш відомим як Ollie, який у 2023 році міг поїхати на Євробачення, але посів у підсумку другу позицію в суперфіналі.

Порядок виступів фіналістів Eesti Laul буде таким:

Clicherik & Mäx – Jolly Roger Robert Linna – Metsik roos Grete Paia – Taevas jäi üles Laura Prits – Warrior Uliana – Rhythm Of Nature Ollie – Slave Marta Pikani – Kell kuus Noëp – Days Like This Getter Jaani – The Game Ant & Minimal Wind – Wounds (Don't Wanna Fall) Vanilla Ninja – Too Epic To Be True Stockholm Cowboys – Last Man Standing

Підбивання підсумків національного відбору Естонії відбуватиметься у два етапи. На першому з них використовуватиметься система, подібна до українського Нацвідбору (50% голосів від журі, 50% від глядачів), а на другому, куди потрапляє лише трійка найкращих, застосовується 100-відсотковий вибір глядачів. Важливо зазначити, що цього року глядачі з інших країн також можуть долучитися, віддавши свій голос на цьому сайті за майже одне євро кожен.

Головні претенденти на перемогу

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот.

№1. Ollie – Slave («Раб»)

Ollie, справжнє ім’я якого Олівер Мазурчак, – один із найпомітніших представників нової хвилі естонської рок-сцени. Артист із Таллінна заявив про себе як виконавець, що поєднує альтернативний рок, постґранж і сучасні метал-елементи. Широкій аудиторії він став відомим після прориву на Eesti Laul 2023, де зумів не лише вийти у фаворити, а й закріпити за собою імідж харизматичного рок-виконавця з безкомпромісною подачею. Його сценічна манера – це завжди максимальна віддача, емоційність і певна «темна» естетика, яка контрастує з більш поп-орієнтованими учасниками відбору.

Нова конкурсна заявка Ollie під назвою Slave продовжує цю лінію, але звучить ще жорсткіше та концентрованіше. У композиції відчувається вплив альтернативного металу та початку 2000-х – із масивним гітарним саундом та вокалом, який балансує між мелодійністю і майже криком. Пісня розгортається поступово: від напруженої, навіть похмурої атмосфери до вибухових приспівів, які створені для великої сцени. Особливо помітно, як артист грає на контрастах – між контрольованою агресією в куплетах і максимально емоційним вивільненням у кульмінаційних моментах. Ollie має всі шанси на перемогу, адже його мають оцінити глядачі, і за умови гідного виступу журі дадуть йому перепустку до топ-3.

№2. Vanilla Ninja – Too Epic To Be True («Занадто епічно, щоб бути правдою»)

Vanilla Ninja – легендарний естонський поп-рок гурт, створений на початку 2000-х у Таллінні. Колектив швидко став одним із найуспішніших музичних колективів країни, підкоривши чарти Німеччини, Австрії та Швейцарії. Окремою сторінкою в їхній історії стало Євробачення-2005, де гурт представляв Швейцарію з піснею Cool Vibes. Причина такого вибору була доволі прагматичною: на той момент гурт мав контракт із швейцарським лейблом та активну підтримку місцевої індустрії, а сама Швейцарія внутрішнім відбором обрала саме естонський колектив як конкурентоспроможний міжнародний проєкт. У підсумку Vanilla Ninja посіли 8 місце у фіналі – один із найкращих результатів країни у 21 столітті.

Після тривалої паузи та возз’єднання гурт поступово повернувся до активної діяльності, зберігши впізнаваний стиль – поєднання гітарного драйву, яскравої мелодики й характерних багатоголосих гармоній. Нова конкурсна робота звучить як повернення у бік їхнього «золотого» періоду, але з сучасним продакшеном. У треку відчувається енергія класичного поп-року 2000-х, проте з актуальним електронним обрамленням. Гурт майстерно працює з вокальними партіями: солістки змінюють одна одну, створюючи динаміку, а у приспівах повертаються ті самі фірмові ностальгічні гармонії, які колись стали їхньою візитівкою. Букмекери віддають перемогу у відборі саме їм, але постановка і чистий вокал може багато чого вирішити для колективу в розрізі шансів на перемогу.

№3. Clicherik & Mäx – Jolly Roger («Веселий Роджер»)

Clicherik & Mäx – естонський дует, який за останні роки став помітним явищем у молодіжному сегменті місцевої сцени. Артисти активно працюють у жанрах репу та хіп-хопу, поєднуючи іронічні тексти з клубним продакшеном і навмисно гіперболізованим образом. Їхня популярність виросла завдяки вірусним трекам і впізнаваній подачі, а участь у Eesti Laul лише закріпила за ними статус провокаторів, які не бояться ламати формат конкурсу.

Нова конкурсна робота дуету – це енергійний мікс репу, електроніки й так званої «піратської» естетики. Атмосфера треку одразу задає напівжартівливий, авантюрний тон. Куплети побудовані на швидкому естонському речитативі, який лягає на щільний, «качовий» біт. Один із учасників працює з нижчим тембром, що додає контрасту, проте загалом акцент зроблено не на вокальній техніці, а на енергії й харизмі. Враховуючи, що Естонія останні роки часто обирає жартівливі заявки, у дуети є шанси по глядачам зачепитися за суперфінал.

Фінал Eesti Laul 2026 розпочнеться о 19:30. Переглянути його можна на телеканалі мовника ETV.

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.