Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Українка проти зірок Євробачення: хто представить Естонію на Євробаченні?

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
В естонському національному відборі вперше візьме участь українська співачка
фото: Eurovision World

Естонський нацвідбір відкриє насичену програму євробаченського вікенду

14 лютого одразу три країни оберуть свого представника на Євробаченні-2026: першою свій вибір зробить Естонія. Про це повідомляє «Главком»

Естонія стабільно бере участь у конкурсі з 1993 року. Єдиним винятком став 1995-й, і причина відмови була незвичною: згідно з правилами Європейської мовної спілки, країни з найгіршими результатами у 90-х були відсторонені від участі наступного року. Оскільки у 1994 році виступ зібрав лише два бали, країна була змушена пропустити рік. 

Профіль Естонії на конкурсі 

Кількість виступів: 30

Дебют країни: 1993 рік (Janika Sillamaa – Muretut meelt ja südametuld, непрохід до фіналу)

Найкращий результат: перше місце (Tanel Padar, Dave Benton & 2XL – Everybody, 2001 рік)

Минулорічний результат: третє місце (Tommy Cash – Espresso macchiato)

Деталі естонського відбору на Євробачення

Естонія, починаючи з 2018 року, суттєво додала в результатах. Країна лише одного разу не потрапляла до фіналу (у 2021 році), а за цей період вона тричі фінішувала у десятці найсильніших з трьома різними жанрами пісень (оперою від Еліни Нечаєвої у 2018 році, павербаладою від Аліки Мілової у 2023 році та жартівливою італійською піснею-алюзією у 2025-му). 

Традиційним способом відбору представника на Євробачення від країни є національний відбір під назвою Eesti Laul. До 2009 року він носив назву Eurolaul, але потім був перейменований. Упродовж років естонці намагалися знайти свій оптимальний формат: вони використовували і півфінали, і онлайн-голосування за фіналіста. Цього ж року організатори вирішили провести лише фінал конкурсу з одразу сформованим списком фіналістів. 

Однією з таких фіналісток стала українка Уляна Ольгина, з якою «Главком» ексклюзивно поспілкувався перед початком національного відбору. Вона вестиме боротьбу з чотирма учасниками Євробачень минулих років (Vanilla Ninja (Швейцарія, Євробачення-2005), Getter Jaani (Естонія, Євробачення-2011), Stig Rästa (Естонія, Євробачення-2015) та Victor Crone (Естонія, Євробачення-2019). Окрім них, вона боротиметься з рокером Олівером Мазурчаком, більш відомим як Ollie, який у 2023 році міг поїхати на Євробачення, але посів у підсумку другу позицію в суперфіналі. 

Читайте також:

Порядок виступів фіналістів Eesti Laul буде таким: 

  1. Clicherik & Mäx – Jolly Roger
  2. Robert Linna – Metsik roos
  3. Grete Paia – Taevas jäi üles
  4. Laura Prits – Warrior
  5. Uliana – Rhythm Of Nature
  6. Ollie – Slave
  7. Marta Pikani – Kell kuus
  8. Noëp – Days Like This
  9. Getter Jaani – The Game
  10. Ant & Minimal Wind – Wounds (Don't Wanna Fall)
  11. Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
  12. Stockholm Cowboys – Last Man Standing

Підбивання підсумків національного відбору Естонії відбуватиметься у два етапи. На першому з них використовуватиметься система, подібна до українського Нацвідбору (50% голосів від журі, 50% від глядачів), а на другому, куди потрапляє лише трійка найкращих, застосовується 100-відсотковий вибір глядачів. Важливо зазначити, що цього року глядачі з інших країн також можуть долучитися, віддавши свій голос на цьому сайті за майже одне євро кожен. 

Головні претенденти на перемогу

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот. 

№1. Ollie – Slave («Раб»)

Ollie, справжнє ім’я якого Олівер Мазурчак, – один із найпомітніших представників нової хвилі естонської рок-сцени. Артист із Таллінна заявив про себе як виконавець, що поєднує альтернативний рок, постґранж і сучасні метал-елементи. Широкій аудиторії він став відомим після прориву на Eesti Laul 2023, де зумів не лише вийти у фаворити, а й закріпити за собою імідж харизматичного рок-виконавця з безкомпромісною подачею. Його сценічна манера – це завжди максимальна віддача, емоційність і певна «темна» естетика, яка контрастує з більш поп-орієнтованими учасниками відбору.

Нова конкурсна заявка Ollie під назвою Slave продовжує цю лінію, але звучить ще жорсткіше та концентрованіше. У композиції відчувається вплив альтернативного металу та початку 2000-х – із масивним гітарним саундом та вокалом, який балансує між мелодійністю і майже криком. Пісня розгортається поступово: від напруженої, навіть похмурої атмосфери до вибухових приспівів, які створені для великої сцени. Особливо помітно, як артист грає на контрастах – між контрольованою агресією в куплетах і максимально емоційним вивільненням у кульмінаційних моментах. Ollie має всі шанси на перемогу, адже його мають оцінити глядачі, і за умови гідного виступу журі дадуть йому перепустку до топ-3. 

№2. Vanilla Ninja – Too Epic To Be True («Занадто епічно, щоб бути правдою»)

Vanilla Ninja – легендарний естонський поп-рок гурт, створений на початку 2000-х у Таллінні. Колектив швидко став одним із найуспішніших музичних колективів країни, підкоривши чарти Німеччини, Австрії та Швейцарії. Окремою сторінкою в їхній історії стало Євробачення-2005, де гурт представляв Швейцарію з піснею Cool Vibes. Причина такого вибору була доволі прагматичною: на той момент гурт мав контракт із швейцарським лейблом та активну підтримку місцевої індустрії, а сама Швейцарія внутрішнім відбором обрала саме естонський колектив як конкурентоспроможний міжнародний проєкт. У підсумку Vanilla Ninja посіли 8 місце у фіналі – один із найкращих результатів країни у 21 столітті.

Після тривалої паузи та возз’єднання гурт поступово повернувся до активної діяльності, зберігши впізнаваний стиль – поєднання гітарного драйву, яскравої мелодики й характерних багатоголосих гармоній. Нова конкурсна робота звучить як повернення у бік їхнього «золотого» періоду, але з сучасним продакшеном. У треку відчувається енергія класичного поп-року 2000-х, проте з актуальним електронним обрамленням. Гурт майстерно працює з вокальними партіями: солістки змінюють одна одну, створюючи динаміку, а у приспівах повертаються ті самі фірмові ностальгічні гармонії, які колись стали їхньою візитівкою. Букмекери віддають перемогу у відборі саме їм, але постановка і чистий вокал може багато чого вирішити для колективу в розрізі шансів на перемогу. 

№3. Clicherik & Mäx – Jolly Roger («Веселий Роджер»)

Clicherik & Mäx – естонський дует, який за останні роки став помітним явищем у молодіжному сегменті місцевої сцени. Артисти активно працюють у жанрах репу та хіп-хопу, поєднуючи іронічні тексти з клубним продакшеном і навмисно гіперболізованим образом. Їхня популярність виросла завдяки вірусним трекам і впізнаваній подачі, а участь у Eesti Laul лише закріпила за ними статус провокаторів, які не бояться ламати формат конкурсу.

Нова конкурсна робота дуету – це енергійний мікс репу, електроніки й так званої «піратської» естетики. Атмосфера треку одразу задає напівжартівливий, авантюрний тон. Куплети побудовані на швидкому естонському речитативі, який лягає на щільний, «качовий» біт. Один із учасників працює з нижчим тембром, що додає контрасту, проте загалом акцент зроблено не на вокальній техніці, а на енергії й харизмі. Враховуючи, що Естонія останні роки часто обирає жартівливі заявки, у дуети є шанси по глядачам зачепитися за суперфінал. 

Фінал Eesti Laul 2026 розпочнеться о 19:30. Переглянути його можна на телеканалі мовника ETV. 

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.

Теги: Естонія Уляна Ольгина Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 лютого Україна обрала свою представницю на Пісенному конкурсі «Євробачення-2026». Нею стала співачка Leleka з піснею «Ridnym»
Не вистачало лише кокошніка. Про те, чим закінчився Національний відбір Євробачення
8 лютого, 14:21
Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк проведуть Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс
Нацвідбір на Євробачення-2026: названо імена ведучих
23 сiчня, 17:41
 Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого
Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026
30 сiчня, 12:56
Leleka представлятиме Україну на Євробаченні-2026
Leleka представлятиме Україну на Євробаченні-2026
7 лютого, 22:38
Мальта наразі входить до чільної п'ятнадцятки перших ставок букмекерів на перемогу в конкурсі
Сьогодні вночі Мальта обере свого представника на Євробаченні
17 сiчня, 20:35
Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня 2026
Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня 2026
15 сiчня, 21:17
Руслана розсекретила свою фаворитку, чим порушила правила нацвідбору
Руслана порушила правила під час нацвідбору Євробачення
7 лютого, 22:01
Вікторія Лелека – українська співачка, аранжувальниця й кінокомпозиторка, яка представлятиме Україну на «Євробаченні 2026» з піснею «Ridnym»
«Люди, ви здуріли». Відома мовознавиця відреагувала на хейт представниці України на «Євробаченні»
9 лютого, 13:42
Antigoni намагатиметься повернути Кіпр до фіналу конкурсу, до якого країна не потрапила минулого року
Етнічна і запальна. Кіпр представив свою пісню на Євробаченні
8 лютого, 21:47

Шоу-біз

Українка проти зірок Євробачення: хто представить Естонію на Євробаченні?
Українка проти зірок Євробачення: хто представить Естонію на Євробаченні?
Голлівудський актор Бен Стіллер висловив підтримку Владиславу Гераскевичу
Голлівудський актор Бен Стіллер висловив підтримку Владиславу Гераскевичу
Дядя Жора презентував ліричний трек «Тобою» напередодні Дня закоханих
Дядя Жора презентував ліричний трек «Тобою» напередодні Дня закоханих
Зеленський нагородив акторів Івано-Франківського драмтеатру до 115-річчя закладу
Зеленський нагородив акторів Івано-Франківського драмтеатру до 115-річчя закладу
Представниця Люксембургу на Євробаченні отримала звинувачення у плагіаті: деталі скандалу
Представниця Люксембургу на Євробаченні отримала звинувачення у плагіаті: деталі скандалу
Скандал навколо концерту в Палаці спорту: гурт «Жадан і Собаки» відмовився від участі
Скандал навколо концерту в Палаці спорту: гурт «Жадан і Собаки» відмовився від участі

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua