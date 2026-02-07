Ведучій нацвідбору Євробачення Лесі Нікітюк довелося піти перед фіналом на відчайдушний крок

«Хочу висловити подяку Руслані за те, що ви будете бачити мене в помитою головою, а не в шапці», – пожартувала Леся Нікітюк

Ведуча Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026» Леся Нікітюк показала, на який відчайдушний крок їй довелося йти перед фіналом. Про це повідомляє «Главком». У знаменитості не було можливості помити голову. Тож вона це зробила в приміщенні, де відбувся нацвідбір – під краном у раковині.

До речі, ведуча неабияк за це подякувала судді нацвідбору Руслані. Річ у тім, що лише в її гримерці була гаряча вода. Руслана залюбки впустила до себе Лесю Нікітюк, аби та підготувалась.

«Готуємося до Національного відбору на «Євробачення-2026». Хочу висловити подяку Руслані за те, що ви будете бачити мене в помитою головою, а не в шапці», – жартує ведуча.

Загалом, Лесі Нікітюк зробили ефектну зачіску. Знаменитість постала на сцені з розпущеним волоссям та з укладкою.

Нагадаємо, в Україні стартував національний відбір на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026». За право представляти країну на музичних перегонах змагатимуться 10 фіналістів.

Раніше уболівальники визначили свого фаворита Нацвідбору на Євробачення. За вподобаннями, перше місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення наразі віддають Jerry Heil.

Окремо Україна дізналася, у якому півфіналі виступить на конкурсі. За підсумками жеребкування Україна виступить у другій половині другого півфіналу, який пройде 14 травня.