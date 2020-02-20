Сальму Хайек обвинили в злоупотреблении ботоксом



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По словам Сальмы, она вообще не пользуется «уколами красоты»

Подписчик посчитал, что звезда переборщила с «уколами красоты»

На днях Сальма Хайек выложила на своей странице в Instagram селфи из отпуска. 53-летняя актриса сфотографировала себя на фоне пальм и моря. В кадре Сальма предстала ненакрашенной, на ее лице видны маленькие морщинки, при этом звезда выглядит спокойной и расслабленной.

В то время как многие поклонники Сальмы отметили в комментариях ее природную красоту, один из фолловеров отличился: он сказал Хайек, что она злоупотребляет ботоксом. «Слишком много ботокса. Сальма, не нужно!» - написал он. Актриса ответила на его сообщение и даже выразила благодарность за мнение.

«У меня нет ботокса. Но спасибо за совет, я как раз думала, может, пора начать его колоть», – написала Сальма.

К обсуждению присоединились и другие поклонники Хайек, которые просят ее не прибегать к такому способу омоложения. «Даже не вздумайте, Сальма! Ваше лицо - шедевр!», «Вы поразительно красивая женщина. Напоминаете красивую дикую лошадь», «Никакого ботокса, Сальма! Вы и так королева!», «Умоляю вас, не надо! Вы хорошеете с каждым днем», - пишут пользователи.