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    Джамала показала своих «маленького и еще меньшего» (видео)

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    Джамала с мужем и сыновьями - Джамала показала своих «маленького и еще меньшего» (видео)
    Джамала с мужем и сыновьями
    Фото: instagram.com/jamalajaaa

    Певица рассказала о чем мечтают ее дети, больше чем о игрушках

    Певица Джамала поздравила младшего сына с днем рождения – мальчику исполнилось полтора года. Певица поместила на свою страницу в Инстаграм видео, где сын играет на детском музыкальном инструменте и подписала пост: «Сегодня моему младшему полтора года. Обожаю этот возраст. А вот его первая мелодия».

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    Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

    «А старший занял второе место на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу, – продолжила Джамала. – Хочу, чтобы сегодня все-все дети были счастливы и нашли под подушкой, на подушке, рядом с подушкой все, чего желают. А я точно знаю, что больше чем об игрушках, они мечтают о нашей любви! Ради них готова всегда вести себя хорошо. Пусть мечты сбываются и вокруг множество счастливых людей. Поздравляю с праздником».

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    Теги: Джамала дети певица шоу-бизнес День рождения
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    Джамала показала своих «маленького и еще меньшего» (видео)