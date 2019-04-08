Джаред Лето взволновал фанаток накаченным голым торсом



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Джаред Лето Фото: instagram / jaredleto

Певец удивил новым образом

47-летний Джаред Лето порадовал поклонниц пикантным фото. Актер и солист группы 30 Seconds to Mars сфотографировался топлес с радужным тортом в руках.

Джаред опубликовал в Instagram снимок, на котором позирует в одних черных джинсах и с тарелкой с ярким тортом. Изюминку кадру добавляет бутафорская кровь на губах звезды.

Поклонницы восхитились фигурой актера и его накаченным прессом. Фолловеры засыпали Джареда комплиментами.

Недавно рок-звезда и актер пришел на вручение музыкальной премии BRIT Awards в бархатнои пиджаке, красных ботинках и проигнорировал рубашку, заменив ее на россыпь бриллиантов на шее.

Ранее сообщалось, что Джаред сыграл полоумного Джокера в фильме «Отряд самоубийц». Ходят слухи, что эта роль чуть не свела самого актера с ума.

Репутацию звезды трудно назвать безупречной. Джаред оказывался в числе знаменитостей, которых обвиняли в педофилии.