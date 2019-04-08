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    Шоу-биз

    Джаред Лето взволновал фанаток накаченным голым торсом

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    <p>Джаред Лето&nbsp;</p> <p>Фото: instagram / jaredleto</p> - Джаред Лето взволновал фанаток накаченным голым торсом

    Джаред Лето 

    Фото: instagram / jaredleto

    Певец удивил новым образом

    47-летний Джаред Лето порадовал поклонниц пикантным фото. Актер и солист группы 30 Seconds to Mars сфотографировался топлес с радужным тортом в руках.

    Джаред опубликовал в Instagram снимок, на котором позирует в одних черных джинсах и с тарелкой с ярким тортом. Изюминку кадру добавляет бутафорская кровь на губах звезды.

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    Поклонницы восхитились фигурой актера и его накаченным прессом. Фолловеры засыпали Джареда комплиментами.

    Недавно рок-звезда и актер пришел на вручение музыкальной премии BRIT Awards в бархатнои пиджаке, красных ботинках и проигнорировал рубашку, заменив ее на россыпь бриллиантов на шее.

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    Джаред Лето взволновал фанаток накаченным голым торсом
    Джаред Лето взволновал фанаток накаченным голым торсом
    Джаред Лето взволновал фанаток накаченным голым торсом
    Джаред Лето взволновал фанаток накаченным голым торсом
    Джаред Лето взволновал фанаток накаченным голым торсом
    Джаред Лето взволновал фанаток накаченным голым торсом
    Джаред Лето взволновал фанаток накаченным голым торсом
    Джаред Лето взволновал фанаток накаченным голым торсом
    Джаред Лето взволновал фанаток накаченным голым торсом
    Джаред Лето взволновал фанаток накаченным голым торсом

    Ранее сообщалось, что Джаред сыграл полоумного Джокера в фильме «Отряд самоубийц». Ходят слухи, что эта роль чуть не свела самого актера с ума.

    Репутацию звезды трудно назвать безупречной. Джаред оказывался в числе знаменитостей, которых обвиняли в педофилии.

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
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