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    Шоу-биз

    Джастин Бибер, Ариана Гранде и Ди Каприо запишут совместный трек

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    Ариана Гранде - Джастин Бибер, Ариана Гранде и Ди Каприо запишут совместный трек
    Ариана Гранде

    Все подробности музыкальной коллаборации пока держатся в секрете

    Казалось, что самый ожидаемый видеоконтент месяца - это финальный сезон «Игры престолов», однако оказалось, у саги есть соперники. Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри, Джастин Бибер, Ариана Гранде, Зак Браун, Майли Сайрус, Снуп Дог, Лил Джон - можно ли представить всех вместе в одном проекте?

    Рэпер Лил Дики представил демо-ролик нового клипа под названием «День Земли», выход которого будет приурочен к одноименному ежегодному событию 22 апреля.

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    Публикация от Lil Dicky (@lildickygram)

    На видео очень быстро сменяются титры, перечисляющие всех знаменитых участников процесса. Потом ролик быстро обрывается, больше зрителям не удается увидеть ничего. Но заинтриговать команде Лила Дики точно удалось.

    В комментариях к посту с тизером многие удивляются имени Ди Каприо в списке приглашенных звезд, ведь он не музыкант. Однако в этом нет ничего необычного, ведь звезда Голливуда очень заботится об окружающей среде и часто принимает участие в соответствующих акциях. Так, два года назад актер пожертвовал на защиту Земли 20 миллионов долларов.

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