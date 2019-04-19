Джастин Бибер, Ариана Гранде и Ди Каприо запишут совместный трек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ариана Гранде

Все подробности музыкальной коллаборации пока держатся в секрете

Казалось, что самый ожидаемый видеоконтент месяца - это финальный сезон «Игры престолов», однако оказалось, у саги есть соперники. Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри, Джастин Бибер, Ариана Гранде, Зак Браун, Майли Сайрус, Снуп Дог, Лил Джон - можно ли представить всех вместе в одном проекте?

Рэпер Лил Дики представил демо-ролик нового клипа под названием «День Земли», выход которого будет приурочен к одноименному ежегодному событию 22 апреля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lil Dicky (@lildickygram) 17 Апр 2019 в 10:53 PDT

На видео очень быстро сменяются титры, перечисляющие всех знаменитых участников процесса. Потом ролик быстро обрывается, больше зрителям не удается увидеть ничего. Но заинтриговать команде Лила Дики точно удалось.

В комментариях к посту с тизером многие удивляются имени Ди Каприо в списке приглашенных звезд, ведь он не музыкант. Однако в этом нет ничего необычного, ведь звезда Голливуда очень заботится об окружающей среде и часто принимает участие в соответствующих акциях. Так, два года назад актер пожертвовал на защиту Земли 20 миллионов долларов.



