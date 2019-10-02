Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы



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Свадьба влюбленных прошла с королевским размахом

25-летний Джастин Бибер и его 22-летняя супруга Хейли вернулись в Лос-Анджелес после роскошного празднования свадьбы. Во время перелета музыкант обидел возлюбленную неловкой шуткой.

Певец показал смешной ролик из салона частного самолета фолловерам в Instagram. Заскучав во время путешествия, Джастин решил потроллить жену. Бибер отстранился от Хейли, пытавшейся поцеловать его. «Отойди от меня, отойди!» – с раздражением произнес хитмейкер.

Топ-модель расстроило поведение мужа. Она отвернулась от Джастина. «Любви больше нет. Вот что случается с людьми после свадьбы», – холодно заметил Бибер.

Увидев, что жена вот-вот расплачется, Джастин тут же опроверг свои слова. «Я шучу», — успокоил певец Хейли.

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