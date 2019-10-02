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    Шоу-биз

    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы

    • Розсилка
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы

    Свадьба влюбленных прошла с королевским размахом

    25-летний Джастин Бибер и его 22-летняя супруга Хейли вернулись в Лос-Анджелес после роскошного празднования свадьбы. Во время перелета музыкант обидел возлюбленную неловкой шуткой.

    Певец показал смешной ролик из салона частного самолета фолловерам в Instagram. Заскучав во время путешествия, Джастин решил потроллить жену. Бибер отстранился от Хейли, пытавшейся поцеловать его. «Отойди от меня, отойди!» – с раздражением произнес хитмейкер.

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    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы
    Джастин Бибер отказался целовать жену после свадьбы

    Топ-модель расстроило поведение мужа. Она отвернулась от Джастина. «Любви больше нет. Вот что случается с людьми после свадьбы», – холодно заметил Бибер.

    Увидев, что жена вот-вот расплачется, Джастин тут же опроверг свои слова. «Я шучу», — успокоил певец Хейли.

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    свадьба
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