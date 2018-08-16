Джастин Бибер отложил свадьбу с Хейли Болдуин минимум до следующего года

Что стало причиной переноса свадьбы?

Когда Джастин Бибер объявил о помолвке с Хейли Болдуин после непродолжительного возобновления романа с Селеной Гомес и последующего стремительного расставания, поклонники канадского певца были в шоке.

Многие посчитали, что Джастин и Хейли на самом деле не влюблены, а просто хотят привлечь к себе внимание публики. Но Бибер всячески доказывает свою любовь и преданность модели, хотя и отложил свадьбу до следующего года.

Ранее Джастин говорил о том, что хочет как можно скорее жениться на своей возлюбленной, но теперь решил повременить. Почему он принял такое решение, Бибер не рассказал, лишь туманно добавив, что их отношения сейчас находятся под большим прессингом. Вероятно, между Хейли и Джастином наметился разлад, ведь на прошлой неделе они были замечен в парке, где музыкант плакал. Потом Бибер объяснил, что у него всего лишь был неудачный день, но поклонники уверены, что дело в чем-то более серьезном.

Стоит отметить, что брак Джастина не одобряет его мама, которая обычно имеет большое влияние на своего сына. Когда ее спросили об отношении к помолвке Джастина, Мэнди заявила: «Если не можешь сказать ничего хорошего – лучше молчи». Забавно, что сейчас музыкант столкнулся ровно с той же ситуацией, что и когда-то Селена Гомес, чья мама не одобряла роман девушки с Бибером.