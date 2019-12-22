Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года



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Адесува Айгеви прошла стажировку в NASA instagram.com/adesuwa/

Девушка половину своего детства провела в Нигерии

Портал Models.com провел голосование, в котором его читатели выбирали модель года. И результаты, надо сказать, удивляют. На первом месте оказалась 27-летняя американка Адесува Айгеви.

Девушка родилась в штате Миннесота от матери-китаянки и отца нигерийца. До моделинга была студенткой-химиком в Университета Мэриленда. Однажды она прошла стажировку в NASA. Поскольку ее родители - ученые-экологи, она часто переезжала и половину своего детства провела в Нигерии.

Кстати, Белла Хадид заняла только пятое место, а Джиджи осталась на девятом. Одиннадцатой была Ирина Шейк, и после нее идут Кайя Гербер и Кендалл Дженнер.

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