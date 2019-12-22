  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года

    • Розсилка
    <p>Адесува Айгеви прошла стажировку в NASA</p> <div></div> - Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года

    Адесува Айгеви прошла стажировку в NASA

    instagram.com/adesuwa/

    Девушка половину своего детства провела в Нигерии

    Портал Models.com провел голосование, в котором его читатели выбирали модель года. И результаты, надо сказать, удивляют. На первом месте оказалась 27-летняя американка Адесува Айгеви.

    Девушка родилась в штате Миннесота от матери-китаянки и отца нигерийца. До моделинга была студенткой-химиком в Университета Мэриленда. Однажды она прошла стажировку в NASA. Поскольку ее родители - ученые-экологи, она часто переезжала и половину своего детства провела в Нигерии.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года
    instagram.com/adesuwa/

    Кстати, Белла Хадид  заняла только пятое место, а Джиджи осталась на девятом. Одиннадцатой была Ирина Шейк, и после нее идут Кайя Гербер и Кендалл Дженнер.

     Читайте также: Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства

    .

    знаменитости модель самые сексуальные Белла Хадид шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ