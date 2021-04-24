Джастин Бибер уехал в тюрьму, чтобы петь для заключенных об одиночестве (видео)

Заключенные оценили внимание и старания fhnbcf

В конце марта Джастин Бибер вместе со своим пастором и женой Хейли посетил калифорнийскую тюрьму, чтобы пообщаться с верующими заключенными. Оказывается, там он не только посидел с ними в одном кругу, слушая их истории, но и устроил для них мини-концерт: в Сети появилось видео, на котором Бибер исполняет свою песню I'm So Lonely.

Очевидцы сообщают, что всего он спел четыре трека и все они были такими же медленными и невеселыми, так что очень подходили местной публике. Заключенные оценили внимание и старания Бибера, который отметил, что для него эта поездка стала «событием, изменившим жизнь».

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.