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    Шоу-биз

    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья

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    Джастин и Хейли Бибер - Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер

    Cупруги потратили на нее более $1,3 миллиона на торжество

    Новоиспеченные супруги Джастин и Хейли Бибер снялись в рекламе нижнего белья Calvin Klein. Оба стали главными героями полутораминутного ролика, снятого к 50-летию бренда. Кроме молодоженов в видео появились модели Кендалл Дженнер и Лю Вэнь, рэпер Asap Rocky и блогер Трой Сиван.

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    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья
    Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья

    Ранее сообщалось, что свою вторую свадьбу, организованную специально для друзей и родных, 25-летний Джастин Бибер и 22-летняя Хейли Болдуин сыграли в Южной Каролине. По подсчетам западных СМИ, супруги потратили на нее более $1,3 миллиона. Большая часть средств ушла на украшение места торжества – $900 тысяч.

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