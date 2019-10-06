Джастин и Хейли Бибер снялись в откровенной рекламе нижнего белья



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джастин и Хейли Бибер

Cупруги потратили на нее более $1,3 миллиона на торжество

Новоиспеченные супруги Джастин и Хейли Бибер снялись в рекламе нижнего белья Calvin Klein. Оба стали главными героями полутораминутного ролика, снятого к 50-летию бренда. Кроме молодоженов в видео появились модели Кендалл Дженнер и Лю Вэнь, рэпер Asap Rocky и блогер Трой Сиван.

Ранее сообщалось, что свою вторую свадьбу, организованную специально для друзей и родных, 25-летний Джастин Бибер и 22-летняя Хейли Болдуин сыграли в Южной Каролине. По подсчетам западных СМИ, супруги потратили на нее более $1,3 миллиона. Большая часть средств ушла на украшение места торжества – $900 тысяч.