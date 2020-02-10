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    Шоу-биз

    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса

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    <p>Актер щедро отблагодарит изобретателей вакцины</p> <div></div> - Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса

    Актер щедро отблагодарит изобретателей вакцины

    Награда равна примерно $143 тысячам

    В Китае продолжаются эвакуации иностранных граждан и карантин из-за коронавируса. Интернет уже заполнен фотографиями пустых улиц в зоне, где распространяется заболевание. Тем временем, актер Джеки Чан пообещал изобретателю вакцины от вируса 1 миллион юаней. Он надеется, что гонорар, равный примерно 143 тысячам долларов, будет хорошей благодарностью человеку, подарившему миру лекарство.

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    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса
    Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса

     «Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса, вместо того чтобы наслаждаться жизнью», - говорит актер.

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    знаменитости актер вирус
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