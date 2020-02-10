Джеки Чан заплатит миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса



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Актер щедро отблагодарит изобретателей вакцины

Награда равна примерно $143 тысячам

В Китае продолжаются эвакуации иностранных граждан и карантин из-за коронавируса. Интернет уже заполнен фотографиями пустых улиц в зоне, где распространяется заболевание. Тем временем, актер Джеки Чан пообещал изобретателю вакцины от вируса 1 миллион юаней. Он надеется, что гонорар, равный примерно 143 тысячам долларов, будет хорошей благодарностью человеку, подарившему миру лекарство.

«Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса, вместо того чтобы наслаждаться жизнью», - говорит актер.