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    Шоу-биз

    Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл

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    Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл

    Звезда сериала «Друзья» извинилась за переполох, который спровоцировала

    50-летняя Дженнифер Энистон вызвала ажиотаж регистрацией в популярной социальной сети. Голливудская актриса накануне присоединилась к Instagram, где ее долго уговаривали появиться друзья и армия поклонников. Всего за пять часов на нее подписались более миллиона пользователей.

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    Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл
    Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл
    Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл
    Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл
    Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл
    Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл
    Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл
    Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл
    Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл

    Это стало абсолютным рекордом соцсети. Предыдущими рекордсменами значились Меган Маркл и принц Гарри, которые со своим аккаунтом @sussexroyal стали блогерами-миллионниками за 5 часов и 16 минут. Сейчас число фолловеров Энистон превысило 11 миллионов.

    Дженнифер отреагировала на бурную реакцию публики. Артистка обнародовала смешное видео. Она показала ролик из сериала «Утреннее шоу». В нем ее героиня эмоционально обращается со своим смартфоном — смотрит на экран и бросает гаджет в ящик стола.

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    актриса Меган Маркл
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