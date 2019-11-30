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    Шоу-биз

    Дженнифер Энистон сошлась с бывшим мужем во время вечеринки

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    <p>50-летней Дженнифер Энистон удается сохранять дружеские отношения с бывшими</p> <div></div> - Дженнифер Энистон сошлась с бывшим мужем во время вечеринки

    50-летней Дженнифер Энистон удается сохранять дружеские отношения с бывшими

    Актриса повеселилась на вечеринке в компании 48-летнего Джастина Теру, с которым официально развелась год назад

    Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон собрала у себя дома шумную компанию. В числе приглашенных оказались Кортни Кокс, Джимми Киммел с женой, Уилл Арнетт, Джейсон Бейтман и многие другие.

    Отметить вместе День благодарения Джен пригласила и бывшего мужа, Джастина Теру. Актер поделился групповым селфи, на котором вся компания задорно смеялась.

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    Дженнифер Энистон сошлась с бывшим мужем во время вечеринки
    Дженнифер Энистон сошлась с бывшим мужем во время вечеринки
    Дженнифер Энистон сошлась с бывшим мужем во время вечеринки
    Дженнифер Энистон сошлась с бывшим мужем во время вечеринки
    Дженнифер Энистон сошлась с бывшим мужем во время вечеринки
    Дженнифер Энистон сошлась с бывшим мужем во время вечеринки
    Дженнифер Энистон сошлась с бывшим мужем во время вечеринки
    Дженнифер Энистон сошлась с бывшим мужем во время вечеринки
    Дженнифер Энистон сошлась с бывшим мужем во время вечеринки

    Все гости трогательно обняли друг друга: атмосфера вечера была по‑домашнему уютной. «Я очень благодарен всем своим друзьям за такие вечера», – признался актер в Instagram stories.

     

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