Дженнифер Энистон сошлась с бывшим мужем во время вечеринки



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50-летней Дженнифер Энистон удается сохранять дружеские отношения с бывшими

Актриса повеселилась на вечеринке в компании 48-летнего Джастина Теру, с которым официально развелась год назад

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон собрала у себя дома шумную компанию. В числе приглашенных оказались Кортни Кокс, Джимми Киммел с женой, Уилл Арнетт, Джейсон Бейтман и многие другие.

Отметить вместе День благодарения Джен пригласила и бывшего мужа, Джастина Теру. Актер поделился групповым селфи, на котором вся компания задорно смеялась.

Все гости трогательно обняли друг друга: атмосфера вечера была по‑домашнему уютной. «Я очень благодарен всем своим друзьям за такие вечера», – признался актер в Instagram stories.