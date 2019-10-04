Дженнифер Энистон заставили похудеть на 13 килограммов для роли в «Друзьях»



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Актрису сбросить лишние килограммы за короткий срок

К 25-летию сериала «Друзья» стали известны эксклюзивные подробности о съемках. Писатель Сол Аустерлиц рассказал о жестоком требовании, который агент предъявил Энистон в начале ее карьеры.

Несмотря на то что артистка никогда не страдала от избыточного веса, ей пришлось сесть на диету. «Дженнифер было необходимо сбросить 13 килограммов, чтобы остаться в Голливуде. В Лос-Анджелесе трудно быть актрисой и вообще женщиной», – написал Аустерлиц.

Агент Энистон предчувствовал, что сериал «Друзья» станет очень популярным, а актриса будет ассоциироваться у зрителей с главной героиней. Мужчина настоял на том, чтобы Дженнифер похудела. Камера могла прибавить ее фигуре несколько лишних килограммов. Энистон прислушалась к советам и привела свое тело в идеальную форму.

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