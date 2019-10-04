  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дженнифер Энистон заставили похудеть на 13 килограммов для роли в «Друзьях»

    • Розсилка
    Дженнифер Энистон заставили похудеть на 13 килограммов для роли в «Друзьях»

    Актрису сбросить лишние килограммы за короткий срок

    К 25-летию сериала «Друзья» стали известны эксклюзивные подробности о съемках. Писатель Сол Аустерлиц рассказал о жестоком требовании, который агент предъявил Энистон в начале ее карьеры.

    Несмотря на то что артистка никогда не страдала от избыточного веса, ей пришлось сесть на диету. «Дженнифер было необходимо сбросить 13 килограммов, чтобы остаться в Голливуде. В Лос-Анджелесе трудно быть актрисой и вообще женщиной», – написал Аустерлиц.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Дженнифер Энистон заставили похудеть на 13 килограммов для роли в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон заставили похудеть на 13 килограммов для роли в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон заставили похудеть на 13 килограммов для роли в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон заставили похудеть на 13 килограммов для роли в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон заставили похудеть на 13 килограммов для роли в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон заставили похудеть на 13 килограммов для роли в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон заставили похудеть на 13 килограммов для роли в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон заставили похудеть на 13 килограммов для роли в «Друзьях»

    Агент Энистон предчувствовал, что сериал «Друзья» станет очень популярным, а актриса будет ассоциироваться у зрителей с главной героиней. Мужчина настоял на том, чтобы Дженнифер похудела. Камера могла прибавить ее фигуре несколько лишних килограммов. Энистон прислушалась к советам и привела свое тело в идеальную форму.

     Читайте также: Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ