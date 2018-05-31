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    Дженнифер Лопес, Галь Гадот и Милли Бобби Браун снялись в клипе Maroon 5 и Карди Би

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    Звезды кино и шоу-бизнеса снялись в новом клипе Maroon 5 - Дженнифер Лопес, Галь Гадот и Милли Бобби Браун снялись в клипе Maroon 5 и Карди Би
    Звезды кино и шоу-бизнеса снялись в новом клипе Maroon 5

    В сети появился клип группы Maroon 5 на песню Girls Like You

    Трек записан совместно с хип-хоп-исполнительницей Карди Би. Песня посвящена сильным женщинам.

    В ролике снялись такие знаменитости, как певицы Дженнифер Лопез и Камила Кабелло, звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, актриса Галь Гадот, плюс-сайз-модель Эшли Грэм, олимпийские чемпионки Эли Райсман и Хлое Ким и многие другие.

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