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    Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    Звезда порадовала поклонников новыми фото

    49-летняя Дженнифер Лопес долго готовилась к съемкам фильма, в котором играет стриптизершу. Ее поклонники считали, что она в прекрасной форме. Но звезда доказала, что для совершенства нет предела.

    Актриса поделилась с фанатами снимком, сделанным в спортзале. На фото Дженнифер одета в белый кроп-топ и розовые леггинсы. Она делает селфи.

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    Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой
    Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой
    Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой
    Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой
    Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой
    Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой
    Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой
    Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой
    Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой
    Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой
    Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой
    instagram.com/jlo/

    «Занимаюсь прямо перед репетициями. Время тура почти пришло», - пояснила Лопес. Одна из подруг звезды утверждала, что та относится к гастролям как к спорту. То есть, предпочитает долго тренироваться перед выходом на сцену, чтобы впечатлить поклонников. И своими словами Дженнифер подтвердила это.

    У Лопес есть и еще одна причина для похудения. Вскоре состоится ее свадьба с женихом, бейсболистом Алексом Родригесом. Несмотря на слухи о его изменах, звезда предпочитает верить возлюбленному. Дженнифер считает, что они подходят друг другу.

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    актриса певица Дженнифер Лопес селфи
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