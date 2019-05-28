Дженнифер Лопес показала, как худеет перед гастролями и свадьбой



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Звезда порадовала поклонников новыми фото

49-летняя Дженнифер Лопес долго готовилась к съемкам фильма, в котором играет стриптизершу. Ее поклонники считали, что она в прекрасной форме. Но звезда доказала, что для совершенства нет предела.

Актриса поделилась с фанатами снимком, сделанным в спортзале. На фото Дженнифер одета в белый кроп-топ и розовые леггинсы. Она делает селфи.

«Занимаюсь прямо перед репетициями. Время тура почти пришло», - пояснила Лопес. Одна из подруг звезды утверждала, что та относится к гастролям как к спорту. То есть, предпочитает долго тренироваться перед выходом на сцену, чтобы впечатлить поклонников. И своими словами Дженнифер подтвердила это.

У Лопес есть и еще одна причина для похудения. Вскоре состоится ее свадьба с женихом, бейсболистом Алексом Родригесом. Несмотря на слухи о его изменах, звезда предпочитает верить возлюбленному. Дженнифер считает, что они подходят друг другу.



