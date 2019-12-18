Ушла из Disney в кино для взрослых: фото Мейтленд Уорд



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instagram.com/maitlandward

Несмотря на коммерческий успех фильмов компании Walt Disney, выплачиваемые ею актерам гонорары не могут тягаться с потенциальным заработком в фильмах для взрослых

Актриса Мейтленд Уорд объяснила свой уход из фильмов студии Disney в порно. Она заявила, что в фильмах для взрослых зарабатывает значительно больше.

А начинала свою карьеру Мейтленд Уорд-Бакстер, как актриса фильмов кинокомпании Disney. 42-летняя американская звезда прославилась, сыграв в таких картинах как «Белые цыпочки», «Дерзкие и красивые», «Проучить мистера Гриффина», «Парень познает мир» и другие.

Однако гонорар Мейтленд не устраивал, а иногда и вовсе не было работы. Поэтому она начала публиковать на своей странице в Инстаграм фотографии, на которых позировала в пикантных позах и очень откровенных нарядах.

Увидев эти снимки в Сети, агент сразу же связался с актрисой и отметил, что кадры сексуального характера неприемлемы для «диснеевской мамы», как она тогда себя позиционировала, и посоветовал удалить фото.

42-летняя артистка призналась, что совсем не жалеет о своем выборе.

«Когда люди говорят, что мне пришлось пойти в порно, я смеюсь. Это хорошая работа, а я получаю больше денег сейчас», — поделилась звезда.