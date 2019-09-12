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    Шоу-биз

    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников

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    Алекс Родригес и Джей Ло - Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Алекс Родригес и Джей Ло

    Свадебный банкет обойдется жениху и невесте в $15 миллионов

    50-летняя Дженнифер Лопес готовится стать женой 44-летнего профессионального бейсболиста Алекса Родригеса. Спортсмен поделился интересными деталями грядущего торжества.

    Оказалось, что пара уже определилась с примерным списком гостей. По словам Алекса, в их особенный день вместе разделят их бывшие возлюбленные, как с его стороны, так и со стороны Джей.

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    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников
    Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников

    «Отмечу, что бывшие будут на свадьбе. Все включено. Чем больше, тем лучше», - заявил Алекс в разговоре с ведущими радио-шоу «US».

    Напомним, Алекс сделал Дженнифер предложение во время отдыха на Багамских островах. Он вручил певице обручальное кольцо с бриллиантом в 20 карат. Пара не торопится со свадьбой, однако известно, что банкет по этому случаю обойдется жениху и невесте в $15 миллионов.

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    знаменитости Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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