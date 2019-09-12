Джей Ло пригласила на свою свадьбу всех бывших любовников



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Алекс Родригес и Джей Ло

Свадебный банкет обойдется жениху и невесте в $15 миллионов

50-летняя Дженнифер Лопес готовится стать женой 44-летнего профессионального бейсболиста Алекса Родригеса. Спортсмен поделился интересными деталями грядущего торжества.

Оказалось, что пара уже определилась с примерным списком гостей. По словам Алекса, в их особенный день вместе разделят их бывшие возлюбленные, как с его стороны, так и со стороны Джей.

«Отмечу, что бывшие будут на свадьбе. Все включено. Чем больше, тем лучше», - заявил Алекс в разговоре с ведущими радио-шоу «US».

Напомним, Алекс сделал Дженнифер предложение во время отдыха на Багамских островах. Он вручил певице обручальное кольцо с бриллиантом в 20 карат. Пара не торопится со свадьбой, однако известно, что банкет по этому случаю обойдется жениху и невесте в $15 миллионов.