Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel



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Джиджи Хадид instagram.com/gigihadid/

Внезапная коллега успела воплотить свою мечту и вписать имя в историю

В этом году с дебютом на показе Chanel можно поздравить не только Алесю Кафельникову, но и французскую комедиантку, которая забралась на подиум в финале шоу и беспрепятственно прошлась по нему с остальными моделями.

Нарушительница спокойствия была одета в стиле Chanel и выскочила из первых рядов настолько незаметно, что заволновались только другие участницы показа – модели, усвоившие, что шоу должно продолжаться, что бы ни случилось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 1 Окт 2019 в 5:19 PDT

Поэтому их внезапная коллега успела воплотить свою мечту и вписать имя в историю модных Недель прежде, чем ее увидела Джиджи Хадид, которая не оценила наглость девушки и вытолкала ее с подиума.

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