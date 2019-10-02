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    Шоу-биз

    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel

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    <p>&nbsp;Джиджи Хадид&nbsp;</p> <p>instagram.com/gigihadid/</p> - Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel

     Джиджи Хадид 

    instagram.com/gigihadid/

    Внезапная коллега успела воплотить свою мечту и вписать имя в историю

    В этом году с дебютом на показе Chanel можно поздравить не только Алесю Кафельникову, но и французскую комедиантку, которая забралась на подиум в финале шоу и беспрепятственно прошлась по нему с остальными моделями.

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    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel
    Джиджи Хадид вытолкала девушку с подиума на показе Chanel

    Нарушительница спокойствия была одета в стиле Chanel и выскочила из первых рядов настолько незаметно, что заволновались только другие участницы показа – модели, усвоившие, что шоу должно продолжаться, что бы ни случилось.

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    Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

    Поэтому их внезапная коллега успела воплотить свою мечту и вписать имя в историю модных Недель прежде, чем ее увидела Джиджи Хадид, которая не оценила наглость девушки и вытолкала ее с подиума.

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    Джиджи Хадид
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