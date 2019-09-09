Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки



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Белла и Джиджи Хадид

Звезды удивили неуместным поведением

Самые узнаваемые сестры-супермодели современности Джиджи и Белла Хадид на днях простились со своей бабушкой. Анс ван ден Херик умерла в возрасте 78 лет после продолжительной борьбы с раком.

На похоронах Джиджи сопровождал новый бойфренд Тайлер Камерон, а ее брата Анвара поддерживала певица Дуа Липа, с которой они вместе всего пару месяцев. Однако поведение молодежи на похоронах несколько удивило публику: на кадрах, сделанных папарацци, Джиджи идет в обнимку с Тайлером, а Белла и Анвар смеются и воодушевленно общаются.

Позже Джиджи выложила в Instagram снимок украшенного цветами гроба.

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