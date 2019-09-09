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    Шоу-биз

    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки

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    Белла и Джиджи Хадид&nbsp; - Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Белла и Джиджи Хадид 

    Звезды удивили неуместным поведением

    Самые узнаваемые сестры-супермодели современности Джиджи и Белла Хадид на днях простились со своей бабушкой. Анс ван ден Херик умерла в возрасте 78 лет после продолжительной борьбы с раком.

    На похоронах Джиджи сопровождал новый бойфренд Тайлер Камерон, а ее брата Анвара поддерживала певица Дуа Липа, с которой они вместе всего пару месяцев. Однако поведение молодежи на похоронах несколько удивило публику: на кадрах, сделанных папарацци, Джиджи идет в обнимку с Тайлером, а Белла  и Анвар смеются и воодушевленно общаются.

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    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки
    Джиджи и Белла Хадид вдоволь нахохотались на похоронах бабушки

    Позже Джиджи выложила в Instagram снимок украшенного цветами гроба. 

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    певица Белла Хадид
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