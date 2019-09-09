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    Шоу-биз

    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel

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    Анджелина Джоли - Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Анджелина Джоли

    Новые навыки актриса Голливуда осваивает наравне с сыном и дочерью

    Одна из самых привлекательных актрис Голливуда Анджелина Джоли начала изучать боевые искусства. Таким образом, звезда готовится к роли в новой части саги Marvel. Планируется, что Джоли появится в «Вечных» в роли Тены – высококлассного воина из Греции. Компанию матери на тренировках составят 11-летние близнецы – Нокс и Вивьен.

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    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel
    Джоли начала изучать боевые искусства для новой роли в Marvel

    Журналистам The List Джоли рассказала, что дети достаточно давно интересуются боевыми искусствами – сын уделяет особое внимание оружию, а дочь налегает на карате. «Я провела с ними все уроки. Я – та мать, которая все время находится в непосредственной близости. Было весело совмещать подготовку к роли с временем для детей», – рассказала она.

    Премьера «Вечных», по планам съемочной команды, должна состояться в начале ноября 2020 года. Помимо Анджелины Джоли там можно будет встретить таких именитых актеров, как Кит Харрингтон, Сальма Хайек и Ричард Мэдден.

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