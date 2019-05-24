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    Шоу-биз

    Джордж Клуни рассказал, как едва не погиб в страшной аварии

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    Амаль и Джордж Клуни - Джордж Клуни рассказал, как едва не погиб в страшной аварии
    Амаль и Джордж Клуни

    Инцидент с мотоциклом произошел летом прошлого года на Сардинии

    Летом прошлого года поклонники Джорджа Клуни схватились за сердце после того, как в СМИ появилась новость о страшной аварии, в которую попал актер на Сардинии. Его мотоцикл на полной скорости столкнулся с автомобилем, после чего звезду Голливуда госпитализировали в одну из местных клиник.

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    Джордж Клуни рассказал, как едва не погиб в страшной аварии
    Джордж Клуни рассказал, как едва не погиб в страшной аварии
    Джордж Клуни рассказал, как едва не погиб в страшной аварии
    Джордж Клуни рассказал, как едва не погиб в страшной аварии
    Джордж Клуни рассказал, как едва не погиб в страшной аварии
    Джордж Клуни рассказал, как едва не погиб в страшной аварии
    Джордж Клуни рассказал, как едва не погиб в страшной аварии
    Джордж Клуни рассказал, как едва не погиб в страшной аварии
    Джордж Клуни рассказал, как едва не погиб в страшной аварии
    Джордж Клуни рассказал, как едва не погиб в страшной аварии

    Только сейчас Клуни решил рассказать подробности того страшного ДТП. По его словам, он столкнулся с машиной на скорости 70 миль в час (около 112 километров в час), после чего он пробил своей головой ветровое стекло на мотоцикле. От неминуемой смерти актера спас мотоциклетный шлем, хотя от сильнейшего удара он раскололся пополам.

    После этого Клуни подбросило в воздух и он пролетел несколько метров перед тем, как рухнуть на землю.

    «Мне было очень плохо, мне казалось, что я умираю. Готовился к тому, что вот-вот свет померкнет в моих глазах», – вспоминает Клуни.

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