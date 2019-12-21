Джордж Лукас проигнорировал премьеру фильма «Скайуокер. Восход»



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Основатель студии Lucasfilm решил всем показать, как он относится к новым фильмам саги

Режиссер решил не приходить на премьерный показ картины

Создатель вселенной «Звездных войн» Джордж Лукас демонстративно проигнорировал премьеру фильма «Скайуокер. Восход» и не пришел на показ. Хотя основатель студии Lucasfilm решил всем показать, как он относится к новым фильмам саги о приключениях в далекой галактике, о нем на мероприятии не забыли. Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди теплыми словами вспомнила о Джордже.

«Если бы не его работа, мы бы сейчас здесь не стояли. Его «Звездные войны» изменили историю кино, и мы с большим уважением относимся к его наследию», - произнесла глава компании во время предпоказа.