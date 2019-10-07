Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»



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Джулия Робертс

Джулия побывала на десятом ежегодном Veuve Clicquot Polo Classic

51-летняя актриса посетила соревнования по поло. Как и героиня популярного фильма с ее участием, Джулия Робертс выбрала наряд с принтом polka dot. Звезда вызвала у своих поклонников приступ ностальгии и умиления, когда сделала отсыл на картину, которая стала культовой и принесла ей мировую известность.

Джулия побывала на десятом ежегодном Veuve Clicquot Polo Classic в Государственном историческом парке Уилла Роджерса в Калифорнии. Робертс выбрала для спортивного мероприятия игривый черно-белый комбинезон в горошек от Michael Kors с плиссированной отделкой и белым поясом вокруг талии.

Это напомнило наряд ее героини, девушки легкого поведения из «Красотки», жизнь которой круто изменилась после встречи с миллионером Эдвардом Льюисом (Ричард Гир). Вивьен в картине также присутствует на соревнованиях по поло в похожем образе - платье шоколадного цвета в белый горох.