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    Шоу-биз

    Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»

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    Джулия Робертс - Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»
    Джулия Робертс

    Джулия побывала на десятом ежегодном Veuve Clicquot Polo Classic

    51-летняя актриса посетила соревнования по поло. Как и героиня популярного фильма с ее участием, Джулия Робертс выбрала наряд с принтом polka dot. Звезда вызвала у своих поклонников приступ ностальгии и умиления, когда сделала отсыл на картину, которая стала культовой и принесла ей мировую известность.

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    Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»
    Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»
    Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»
    Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»
    Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»
    Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»
    Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»
    Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»
    Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»

    Джулия побывала на десятом ежегодном Veuve Clicquot Polo Classic в Государственном историческом парке Уилла Роджерса в Калифорнии. Робертс выбрала для спортивного мероприятия игривый черно-белый комбинезон в горошек от Michael Kors с плиссированной отделкой и белым поясом вокруг талии.

    Это напомнило наряд ее героини, девушки легкого поведения из «Красотки», жизнь которой круто изменилась после встречи с миллионером Эдвардом Льюисом (Ричард Гир). Вивьен в картине также присутствует на соревнованиях по поло в похожем образе - платье шоколадного цвета в белый горох.

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    актриса
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