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    Шоу-биз

    Dzidzio рассказал, на что потратил первый миллион

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    Dzidzio рассказал, на что потратил первый миллион

    По его словам, деньги нужно вкладывать, и избегать необдуманных трат

    Певец Михаил Хома, выступающий под псевдонимом Dzidzio, рассказал, на что потратил свой первый миллион. По его словам, деньги нужно вкладывать, и избегать необдуманных трат.

    Михаил рассказал, что потратил свой второй миллион на съемки фильма - «Dzidzio Первый раз».

    «Я крупных покупок не делал, я всегда не выкладывал деньги, а вкладывал! Я считаю, что это правильно, потому что сейчас в Украине еще надо сеять, а жать будем позже!» - поделился артист.

    Также певец признался, несмотря на шутливое и каламбурное исполнение, в глубине души он серьезный и патриотический.

    «Я так проникся этой идеей, что сейчас должен записать Гимн в моем исполнении вместе с молодежным симфоническим оркестром. Нам нужны новые достижения, и мне кажется, что для них время пришло», - делится Dzidzio.

    артист деньги время
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