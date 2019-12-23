Dzidzio рассказал, на что потратил первый миллион



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По его словам, деньги нужно вкладывать, и избегать необдуманных трат

Певец Михаил Хома, выступающий под псевдонимом Dzidzio, рассказал, на что потратил свой первый миллион. По его словам, деньги нужно вкладывать, и избегать необдуманных трат.

Михаил рассказал, что потратил свой второй миллион на съемки фильма - «Dzidzio Первый раз».

«Я крупных покупок не делал, я всегда не выкладывал деньги, а вкладывал! Я считаю, что это правильно, потому что сейчас в Украине еще надо сеять, а жать будем позже!» - поделился артист.

Также певец признался, несмотря на шутливое и каламбурное исполнение, в глубине души он серьезный и патриотический.

«Я так проникся этой идеей, что сейчас должен записать Гимн в моем исполнении вместе с молодежным симфоническим оркестром. Нам нужны новые достижения, и мне кажется, что для них время пришло», - делится Dzidzio.