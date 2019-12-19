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    Фото

    Лана Дель Рей показала фанатам бойфренда (Фото)

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    Лана Дель Рей показала фанатам бойфренда (Фото)
    instagram.com/lanadelrey

    Разговоры об отношениях Ланы Дель Рей и Шона Ларкина начались еще в начале осени

    Совместным снимком с Ларкиным она поделилась в Instagram. Даже образ певицы выглядит романтично: перед камерой она позирует в нежно-розовом воздушном платье и высоких сапогах. Трудно не заметить, насколько счастливы Шон и Лана. 

    Судя по окружающей обстановке, фотография была сделана в гримерке. Об этом свидетельствует стойка с одеждой, на которую опирается Ларкин. 

    ____13.14.33
    instagram.com/lanadelrey

    Таблоиды предположили, что пара проводила время вместе на шоу Live PD, где работает Шон. В комментариях поклонники и звездные коллеги искренне порадовались за Лану. 

    «Так счастлива за тебя», «Лана влюблена», «Ты выглядишь такой счастливой», «Вы такие милые», — написали влюбленной певице подписчики.

    Напомним, Шон работает консультантом, аналитиком и ведущим на американских шоу, посвященных расследованию реальных дел. 

    В сюжетах Ларкин выступает в роли бесстрашного полицейского, поэтому теперь фанаты точно могут не переживать, ведь Лана находится в надежных руках.

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