Лана Дель Рей показала фанатам бойфренда (Фото)



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instagram.com/lanadelrey

Разговоры об отношениях Ланы Дель Рей и Шона Ларкина начались еще в начале осени

Совместным снимком с Ларкиным она поделилась в Instagram. Даже образ певицы выглядит романтично: перед камерой она позирует в нежно-розовом воздушном платье и высоких сапогах. Трудно не заметить, насколько счастливы Шон и Лана.

Судя по окружающей обстановке, фотография была сделана в гримерке. Об этом свидетельствует стойка с одеждой, на которую опирается Ларкин.

instagram.com/lanadelrey

Таблоиды предположили, что пара проводила время вместе на шоу Live PD, где работает Шон. В комментариях поклонники и звездные коллеги искренне порадовались за Лану.

«Так счастлива за тебя», «Лана влюблена», «Ты выглядишь такой счастливой», «Вы такие милые», — написали влюбленной певице подписчики.

Напомним, Шон работает консультантом, аналитиком и ведущим на американских шоу, посвященных расследованию реальных дел.

В сюжетах Ларкин выступает в роли бесстрашного полицейского, поэтому теперь фанаты точно могут не переживать, ведь Лана находится в надежных руках.